Max Spies (KTM): Tests auf Ken Roczens Hausstrecke

Die beiden deutschen WM-Piloten Maximilian Spies (KTM) und Mark Scheu (Husqvarna) werden am 8. und 9. November beim 40. ADAC Supercross in Stuttgart erwartet. Maximilian Spies trainiert in Mattstedt Supercross.

Nach seiner Trennung vom Kosak-KTM-Team schlägt Maximilian Spies ganz neue Wege ein. Auf der Hausstrecke von Ken Roczen in Mattstedt bereitet sich der Ortrander mit einer Zweitakt-KTM auf das Supercross Stuttgart vor, das am 8. und 9. November in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle stattfinden wird. Neben dem Ortrander wird auch Mark Scheu in der SX1-Klasse am Startgatter stehen.

Maximilian Spies bestritt 2023 und 2024 neben den Rennen der ADAC MX Masters einen Großteil der europäischen Motocross-WM-Läufe in der MXGP und fuhr dabei regelmäßig in die Punkteränge. Jetzt sucht er mit dem Team Becker Racing in Stuttgart und Dortmund eine neue Herausforderung. Ob Spies die gesamte Saison 2025 mit Becker-Racing bestreiten wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.