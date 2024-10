Gespanncross: Testtag und Party in Beuern

Horizont erweitern: Am 19. Oktober können Gespannteams in Beuern Motoren und Fahrwerke probieren

Wie bereits in den beiden letzten Jahren findet zum Saisonabschluss ein Testtag für Gespannteams statt – dieses Mal in Beuern. Die meisten Motoren- und Fahrwerkanbieter sind vor Ort vertreten.

Nach der Saison ist vor der Saison. Deshalb veranstalten Adrian Peter als Initiator und der MSC Beuern als Gastgeber am 19. Oktober (Samstag) einen ‹Test & Ride Day›. In den letzten beiden Jahren hatte eine vergleichbare Veranstaltung in Müggenhausen stattgefunden. Eine Wiederholung war diesmal jedoch nicht möglich. Dankenswerterweise sprang der MSC Beuern in die Bresche und stellte seine Anlage mit der vielfach gespannerprobten Rennstrecke zur Verfügung.

Von den Motorenherstellern haben sich Mega RS, PPower und Zabel angekündigt, AMS ist nach dem jetzigen Stand jedoch nicht vertreten. An Fahrwerkanbietern werden SMT (ehemals WHT), VMC und WSP vor Ort sein. Dabei dürfte sich auch der eine oder andere Inhaber der genannten Firmen die Ehre geben.

Die Veranstaltung ist ausschließlich Gespannfahrern vorbehalten. Proberunden können Interessenten von 9 bis 17 Uhr drehen. Die Teilnahme kostet 40 Euro pro Team oder 25 Euro für Einzelpersonen inklusive Camping/Übernachtung. Verpflegung und Getränke gibt es vor Ort. Als geselliger Teil des Saisonausklangs findet eine ‹End of Season-Party› in der beheizten Vereinshalle statt.

Derzeit haben sich bereits 38 Fahrer/Teams angekündigt. Anmeldungen sind per WhatsApp unter +49 163 8988394 oder per E-Mail unter info@apx-offroad.com erbeten.