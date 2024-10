Supercross-WM: Das sind die Teilnehmer und Teams 19.10.2024 - 01:27 Von Thoralf Abgarjan

© WSX Ken Roczen steht als Titelverteidiger am Start

Zur FIM Supercross-WM, die am 26. Oktober in Vancouver (Kanada) beginnt, treten 7 Teams in zwei Klassen an. In der 450er Klasse (WSX) starten mit Ken Roczen (Suzuki) und Eli Tomac (Yamaha) zwei Superstars.