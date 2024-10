Deutsches Talent Luca Nierychlo: Vertrag mit KTM

Luca Nierychlo in Aktion

KTM wird künftig das Nachwuchstalent Luca Nierychlo unterstützen. Der 11-Jährige wurde Dritter der EMX65, Vierter des Junioren-Weltcups und Deutscher Meister der 85er Klasse, womit er sein enormes Potenzial unter Beweis

Bei der der EMX65 in Loket holte das deutsche Nachwuchstalent Luca Nierychlo den 3. Platz. Beim Junioren-Weltcup der 65er Klasse im Tiefsand von Heerde belegte der Hesse in dieser Saison den vierten Platz nach Crash und Aufholjagd im ersten Lauf und Platz 2 im zweiten Rennen. Er wurde Deutscher Meister der 85er Klasse. Damit hatte Luca bewiesen, dass er sowohl auf Hartboden als auch im tiefen Sand europaweit zu den besten Talenten gehört.

Spätestens nach diesen Erfolgen wurde offensichtlich, dass mit Luca ein neuer Hoffnungsträger aus Deutschland heranwächst. Sein Potenzial fiel natürlich auch den Verantwortlichen bei KTM auf und deshalb boten ihm die Mattighofener eine mehrjährige Zusammenarbeit an.

Zu Saisonende startete der 11-Jährige in der 85er Klasse der ADAC MX Masters und er kämpfte dort bereits um einige Top-5-Ergebnisse. Für 2025 wird er komplett auf die 85er umsteigen.

2025 will der junge Deutsche an den EMX85-Europameisterschaften, den ADAC MX Masters und an den niederländischen Meisterschaften teilnehmen. Für die 85er Junioren-WM ist er mit 11 Jahren im kommenden Jahr allerdings noch zu jung.