ECMX Cup 2025: Infos, Kalender und Klassen

Der europäische ECMX Cup wird im kommenden Jahr über 3 Wertungsläufe im Mai, Juni und Juli ausgetragen. Der Besonderheit dieser Veranstaltungen liegt im unmittelbaren Erlebnis der Technikentwicklung im Motocross.

Motocross ist ein technischer Sport. Auch wenn nach wie vor der Fahrer die entscheidende Rolle spielt, bleibt das Motorrad das eigentliche Aktionswerkzeug des Athleten. In den letzten Jahrzehnten wurde die Technik auf verschiedenen Ebenen weiterentwickelt. Genau diese Entwicklungsstufen kann man bei den Rennen des ECMX Cups hautnah erleben, nicht statisch wie im Museum, sondern im realen Renneinsatz.

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Sound moderner Motocross-Bikes, die in ein strenges Reglements-Korsett gepresst sind, viel zu zahm klingen, dann sollten Sie sich unbedingt einen dieser Termine im Kalender vormerken. Bei Classic-Rennen gibt es brachialen Sound und den süßlichen Geruch von Zweitakt-Rizinus gratis. Der fette Sound der Viertakt-BSAs steht ohnehin für sich und wer eine 360er Zweitakt-CZ bändigt, braucht auch keine Statussymbole mehr, denn das sind Motorräder für echte Männer.

Der Kurs im tschechischen Stribro befindet sich 30 km von Pilsen entfernt. Veszpremvarsany liegt im Nordwesten Ungarns im Länderdreieck zwischen Österreich, der Slowakei, und Ungarn, etwa 100 km südöstlich von Bratislava. Der deutsche Lauf findet am 5. Juli im mittelhessischen Laubuseschbach statt, ca. 30 km von Limburg an der Lahn entfernt.

Die Team-EM wird am 16. August in Blankenhain (Thüringen) ausgetragen. Die Strecke in Blankenhain, 9 km von der A4 Abfahrt Magdala entfernt, wird für diese Veranstaltung komplett neu gestaltet. Die Motorräder des ECMX-Cups sollen möglichst im Originalzustand sein. Es werden Rennen in den Klassen Classic, Twin Shock, EVO und Super EVO ausgetragen

ECMX Cup 2025:



10.05.2025 – Stribro, CZ

14.06.2025 – Veszpremvarsany, HU

05.07.2025 - Laubuseschbach, D



16.08.2025 – Team-EM Blankenhain, D

Classic



Baujahr vor dem 1.1.1974, Federwege nach ECMO Vorgabe ohne maßgebliche Veränderungen.

Twin Shock



Motorräder mit 2 Federbeinen, Luftkühlung, Trommelbremsen, herkömmliche Gabelbauart, Yamaha und Kramer dieser Baujahre mit Dreiecksschwinge.

EVO



Motorräder bis Baujahr 1985und bis Modelljahr 1990 –

Super EVO



Motorräder bis Modelljahr 1996 (keine Alurahmen)

Pro Wettbewerb werden 2 Trainings und 2 Läufe über 15 min plus 1 Runde gefahren. Die Klassen werden nach Jahrgängen getrennt gewertet.

Jahrgangswertungen



Classic: -50, 50+, – 60+, – 66+, – 72+

Twinshock: -50, 50+, 60+, 66+

EVO: Bj 85 ohne Altersbegrenzung, -50, – 50+

Super EVO: ohne Altersbegrenzung

Weitere Informationen:

www.ecmxcup.de

www.eurocmx.com