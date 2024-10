FIM Supercross WM 2024: Kostenloser DAZN Livestream

In den orange gefärbten Regionen der Erde soll die Supercross-WM frei empfangbar sein

Die Übertragungen der am kommenden Samstag beginnenden Supercross-WM (WSX) wird in diesem Jahr wieder über das Streaming-Portal DAZN erfolgen, dieses Jahr allerdings ohne kostenpflichtiges Abonnement.

Am kommenden Samstag (26. Oktober) beginnt im kanadischen Vancouver die FIM Supercross-WM mit dem deutschen Titelverteidiger Ken Roczen (HEP Progressive Suzuki) und Eli Tomac (Star Racing Yamaha).

Wie 2023 wird die Streaming-Plattform DAZN die weltweite Übertragung der Saison 2024 produzieren. Während die Zuschauer im Vorjahr noch ein Abo abschließen mussten, um die Rennen zu verfolgen, plant DAZN in diesem Jahr, alle Rennen live und frei empfangbar zu streamen. Auch die Highlights jedes Rennwochenendes sollen auf DAZN.com ausgestrahlt werden. Dieses Angebot gilt nach Angaben von DAZN nicht für die Regionen USA und Australien, aber für Westeuropa.

Nach derzeitigem Programmplan beginnt die Übertragung des Saisonauftakts in Vancouver am Sonntag (27.10.) in den frühen Morgenstunden ab 03:00 Uhr.