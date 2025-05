BMW kündigt neues Supersport-Motorrad an

Viel zeigt BMW noch nicht her vom in Kürze präsentierten Konzeptmotorrad, aber sicher ist: Eine Enduro oder ein Cruiser ist es nicht

Auf den einschlägigen Kanälen kündigt BMW die Enthüllung eines Konzeptmotorrads an. Offensichtlich geht es um ein Supersport-Motorrad. Wir müssen uns gedulden bis zum 23. Mai.

Am 23. Mai, ist da nicht…? Ja, genau, von 23. bis 25. Mai findet in der Villa d’Este nahe des Gardasees der Concorso d’Eleganza statt, eine Schönheitskonkurrenz für historische Automobile und Motorräder.

Am Freitag, dem 23. Mai um 18.45 Uhr lädt dortselbst BMW die Teilnehmer zum BMW Group Cocktail mit Abendessen, Dessert, Weltpremiere und anschliessender Party. Schon vergangenes Jahr präsentierte BMW an der Villa d’Este ein Konzeptmotorrad, die R20 Concept.

Nun enthüllt BMW, so ist aus den Bildern und Andeutungen zu schliessen, am BMW Group Cocktail an der Villa d’Este am Freitag, 23. Mai um 19.00 Uhr ein Supersport-Konzeptmotorrad. Alle weiteren Spekulationen überlassen wir den allwissenden Kommentatoren auf Social Media.