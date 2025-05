Rekord-MotoGP-KTM wird bei Sotheby’s versteigert

Das renommierte Auktionshaus RM Sotheby’s bietet für den Monat Mai eine Besonderheit für Speed-Freaks an – die Rekordmaschine von Brad Binder der MotoGP-Saison 2023 kommt unter den Versteigerungshammer.

Während des Italien-GP in Mugello 2023 flog KTM-Werksfahrer Brad Binder auf der KTM RC16 mit 366,1 km/h durch die Lichtschranke. Ein Wert, der bis heute nicht mehr verbessert wurde. Trotz weiter gestiegener Leistungsfähigkeit der MotoGP-Prototypen und gesunkener Rundenzeiten setzt sich das irrwitzige Tempo der jüngsten MotoGP-Generation weniger durch Topspeed als durch aerodynamische Effizienz und akribische Abstimmungsarbeit an Chassis und Elektronik zusammen.

Das Original-Rennmotorrad mit der Chassisnummer F63C#93, mit dem Brad Binder zu der Rekordmarke beschleunigte, wurde von KTM Racing beim Auktionshaus RM Sotheby’s zur Versteigerung eingeliefert. Einstiegsgebot für die funktionstüchtige RC16 mit knapp 300 PS starkem V Vierzylinder: 350.000 Euro. Exklusive Steuer.

In der Ausschreibung der Auktion sind einige weitere Kuriositäten aufgeführt. So wird der Renner – trotz uneingeschränkter Funktionstüchtigkeit, die bei der Übergabe durch einen Motorstart belegt wird – ausschließlich zu Ausstellungszwecken freigegeben. Dennoch soll es möglich sein, Streckeneinsätze und entsprechende Serviceleistungen durch KTM Factory Racing in einer getrennten Vereinbarung festzulegen.

Dem Käufer ist es weiters untersagt, Modifikationen und Veränderungen am Kaufgegenstand vorzunehmen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Motor mit pneumatischer Ventilsteuerung, Spezial-ECU und Seamless-Getriebe versiegelt ist und nicht ausgebaut oder demontiert werden darf. Stichwort Betriebsgeheimnis.

Amüsanter Passus: «Jegliche Ansprüche hinsichtlich der Fahrbarkeit und der Straßen- bzw. Geländetauglichkeit des Kaufgegenstandes sind daher ausdrücklich ausgeschlossen.»

Wen die vielen Paragraphen der Versteigerung nicht abschrecken, der sollte sich den 26. Mai vormerken. Dann beginnt die Online-Versteigerung der Binder-KTM. Ende der Spezialauktion, in der neben der MotoGP-Werksmaschine aus Österreich noch ein rarer, aber in jedem Fall langsamerer Singer-Porsche versteigert wird, ist der 29. Mai. Solvente Interessenten können sich ab sofort über die offizielle Webseite von RM Sotheby’s registrieren lassen.