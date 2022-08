Klasse: Stephan Katt fährt den Scheeßel-GP mit 18.08.2022 - 13:55 Von Rudi Hagen

© Hagen Stephan Katt (42) und der Niederländer Mika Meijer treffen wie hier in Rastede auch in Scheeßel aufeinander

Stephan Katt rückt am Sonntag von der Reserveposition ins Hauptfeld beim Langbahn-GP in Scheeßel. Der Neuwittenbeker ersetzt Martin Malek (CZ), der vor vier Wochen beim Challenge in Marmande (F) böse gestürzt war.