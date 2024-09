Hechthausen: Mark Beishuizen und Meier/Siebert stark

Beim Sandbahnrennen in Hechthausen fehlten einige Solisten mit teils fadenscheinigen Ausreden. Die MF Niederelbe hatten alles für ein gutes Rennen getan, bei den Gespannen gab es einen schlimmen Unfall.

Schon im Vorfeld des Sandbahnrennens in Hechthausen im Osten des niedersächsischen Landkreises Cuxhaven mussten die Verantwortlichen der Motorradfreunde Niederelbe eine Reihe von Absagen vor allem in der Internationalen Lizenzklasse hinnehmen.

«Wir hatten eigentlich ein volles Feld in dieser Klasse, aber zum Ende der Saison muss man ja immer mit Verletzungen rechnen», sagte Jens Buchberger, der 1. Vorsitzende der MF Niederelbe zu SPEEDWEEK.com, «doch wenn man ein, zwei Tage vor dem Termin Absagen wegen Verletzungen oder Krankheiten bekommt und über die sozialen Medien den einen dann als fröhlichen Zuschauer beim Speedway-GP in Torun sieht oder den anderen frisch vergnügt auf einer privaten Feier und der dritte dann doch wohl ein nationales Rennen bevorzugt, dann kann man schon frustriert sein.»

In Hechthausen fehlten auf jeden Fall GP-Fahrer Kenneth Kruse Hansen (DK), der Niederländer Nigel Hummel und der Brite Charley Powell. Alle hatten für das Rennen in Hechthausen fest zugesagt. Buchberger: «Da kann man es einem nicht verdenken, wenn man irgendwann mal die Lust verliert und vielleicht nur noch Flat Track anbietet.»

So rückte Marcel Sebastian vom DMSC Bielefeld von der B- in die A-Solo auf und machte das hier ganz gut. Der Westfale wurde Dritter hinter Fabian Wachs vom MSC Werlte und dem überragenden Niederländer Mark Beishuizen, der alle seine sechs Läufe klar gewann. Vierter wurde Fabians jüngerer Bruder Timo Wachs. Mehr Teilnehmer gab es in dieser Klasse nicht.

Bei den Gespannen stürzten Arne Friskovec und Beifahrerin Sarah Strzewinski schwer und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Manuel Meier/Lena Siebert (D) siegten vor Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL) und Ole Möller/Sindy Viragos (Bericht folgt).

Die Damen und Herren der Motorradfreunde Niederelbe haben auf jeden Fall viel Arbeit in dieses Rennen gesteckt. Noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es in Hechthausen und um zu wie aus Kübeln gegossen. Die Bahn stand am Sonntagmorgen noch unter Wasser. Aber mit viel Mühe, technischem Equipment und Sachverstand richtete man die Sandbahn ganz hervorragend wieder her und machte sie rennfertig.

Ergebnisse Sandbahnrennen Hechthausen:

A/B-Solo: 1. Mark Beishuizen (NL), 24 Punkte. 2. .Fabian Wachs (D), 16. 3. Marcel Sebastian (DMSC Bielefeld), 12. 4. Timo Wachs (D).



A/B-Seitenwagen: 1. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 8 Punkte. 2. , Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 8. 3. Ole Möller/Sindy Viragos (D), 7. 4. , Nicole Standke/Kim Kempa (D), 5. Arne Friskovec/Sarah Strczweinski (MSC Mulmshorn), 4. 6. Jan Kempa/Sina Stickling (D), 3.



B-Solo: 1. Nick Meijerink (NL), 12 Punkte. 2. Louis Tebbe, 11. 3. Danny Repschläger, 9. 4. Till Schlimm, 7. 5. Jeffrey Sijbesma (NL), 4. 6. Johannes Vagt, 2. 7. Bjorn Boersma (NL), 1. 8. Benjamin Domes, 0.



Junioren B: 1. Eric Barth, 20 Punkte. 2. Tygo Boersma 16. 3. Tom Knese, 10. 4. Lenja Tebbe, 9. 5. Sanne Meijerink (NL), 4.



Speedkarts: 1. Tobias Albers, 15 Punkte. 2. Markus Tork, 8. 3. Jochen Säfken, 8. 4. Axel Pörschke, 8.