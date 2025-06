Sandbahn Altrip: Ausfall kostet Fienhage den Goldhelm

Lukas Fienhage war beim Sandbahnrennen in Altrip Dominator und Pechvogel, wovon Dave Meijerink profitierte. Bei den Gespannen war gegen Markus Venus mit Markus Eibl kein Kraut gewachsen.

Für Lukas Fienhage verlief das Sandbahnrennen in Altrip perfekt, wäre da nicht der fünfte Lauf gewesen, in dem er in Führung liegend nach einer Runde ausfiel. «Ich kann nicht erklären, woran es lag», rätselte Fienhage, der mit dem gleichen Motorrad wieder ausrückte und seinen nächsten Lauf souverän gewann. Den Gesamtsieg in Altrip, und damit auch den Goldhelm des ADAC Deutschland, erbte der Niederländer Dave Meijerink, der in den ersten Läufen Fienhage und Mathias Tresarrieu unterlag, dann aber zwei Siege holte und mit 18 Punkten gewann. «Es war ein heißer Tag auf einer harten Bahn, die etwas glatt war durch das Wasser, wodurch der Start sehr wichtig war», lautete Meijerinks Fazit. «Ich bin glücklich, das Rennen und den Helm gewonnen zu haben, im Römerlauf wurde ich Zweiter.»

In besagtem Sonderlauf ließ Fienhage der Konkurrenz vom Start weg keine Chance, gewann souverän und nahm damit immerhin den «Goldenen Römer» von Altrip mit nach Hause, nachdem er in der Tageswertung nur Dritter geworden war. «Der Römer ist auch ein schöner Preis. Aber wenn man sieht, wie dominant ich war, ist es ärgerlich, wenn man alle Läufe bis auf einen gewinnt», so Fienhage gegenüber SPEEDWEEK.com. «Es ist leider, wie es ist, denn ich hätte den Goldhelm sehr gerne gewonnen, weil es mein erster gewesen wäre, nachdem ich im letzten Jahr schon einen silbernen gewonnen habe. Wir müssen mit meinem Tuner Robert Barth austüfteln, was da los war, dem ich auf diesem Wege auch mal danken will für seinen Einsatz und was er alles für mich macht.»

Einen weiteren dominanten Auftritt erlebten die Zuschauer von Markus Venus und Markus Eibl bei den internationalen Gespannen. Als die Europameister ins Renngeschehen eingriffen, waren sie nicht zu bezwingen. «Für uns war das ein perfekter Tag, vom ersten Meter Training bis zum letzten Lauf, es hätte nicht besser laufen können», so Venus. Den zweiten Platz belegte Raphael San Millan mit Beifahrer Benedikt Zapf vor Manuel Meier mit Lena Siebert. Meier verlor wichtige Punkte, als er im ersten Durchgang in der Spitzkurve ins Innenfeld kam und punktlos blieb.

Ergebnisse Sandbahnrennen Altrip/D:



Internationale Lizenz Solo:

1. Dave Meijerink (NL), 18 Punkte

2. Mathias Tresarrieu (F), 16

3. Lukas Fienhage (D), 15

4. Daniel Spiller (D), 14

5. Stephan Katt (D), 13

6. Jörg Tebbe (D), 12

7. Mika Meijer (NL), 12

8. Jordan Dubernard (F), 7

9. Henri Ahlbom (FIN), 6

10. Fabian Wachs (D), 5

11. Timo Wachs (D), 2

12. Romano Hummel (NL), 0



Sonderlauf um den «Goldenen Römer»: 1. Lukas Fienhage, 2. Dave Meijerink, 3. Daniel Spiller, 4. Stephan Katt, 5. Mathias Tresarrieu, 6. Jörg Tebbe

Internationale Lizenz Seitenwagen:

1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 20 Punkte

2. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 16

3. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 11

4. Imanuel Schramm/Melanie Meier-Zengin (D), 9

5. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D), 8

6. Achim Neuendorfer/Johannes Schnaitter (D), 6

7. Karl Keil/David Kersten (D), 4



B-Lizenz Seitenwagen:

1. David Kolb/Pascal Hillmann, 13 Punkte

2. Moritz Straub/Patrik Löffler, 13

3. Jens Lorei/Jack Düringer, 7

4. Ingo Duttine/Kathrin Schmidt 4

5. Udo Poppe/Martin Weck 0

B-Lizenz Solo:

1. Sebastian Adorjan, 15 Punkte

2. Dennis Helfer, 12

3. Niek Meijerink (NL), 11

4. Magnus Czekely, 9

5. Tim Widera, 8

6. Marvyn Katt, 6

7. Sebastian Trapp, 4

8. Morris San Millan, 3

9. Julien Walter, 3

10. Erik Boston, 2

11. Jeremias Ramus, 2

12. Maximilian Gammel, 0



Junior B, 125 ccm:

1. Anton Keller, 20 Punkte

2. Duncan Pfeiffer, 19

3. Noel Kos, 15

4. Nico Will, 12

5. Kiara Reiffert, 9