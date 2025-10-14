Unvergessen: Heute wäre Simon Wiggs 65. Geburtstag

Der Engländer Simon Wigg wurde nur 40 Jahre alt. Als er am 15. November 2000 an Krebs starb, ging nicht nur einer der erfolgreichsten Bahnfahrer von uns, sondern auch ein Mensch, der dem Sport unsagbar viel gab.

Seit Ende der 1970er-Jahre war Simon Wigg auch den deutschen Bahnsport-Fans, Fahrern und Funktionären nicht nur als harter aber immer fairer Racer bis zur Zielflagge bekannt, sondern auch als Sportler, Mensch und Freund, der vor und nach den Rennen zu jedermann zuvorkommend und freundlich war.

Sein größter Einzelerfolg im Speedway-Sport war die Vizeweltmeisterschaft 1989 im Münchner Olympiastadion hinter Hans Nielsen. Im gleichen Jahr war er auch Kapitän der britischen Speedway-Nationalmannschaft, die den Weltmeistertitel gewann. Auf der bei uns damals populäreren Langbahn gewann «Wiggy» gleich fünfmal die Weltmeisterschaft und war damit der erfolgreichste Aktive seiner Zeit. Bis zu den acht Titeln von Gerd Riss, war er der Erfolgreichste überhaupt.

Heute wäre Wiggy 65 Jahre alt geworden, am 15. November jährt sich sein Todestag zum 25. Mal. Die Worte, die einst Gerhard Berger für den verunglückten Ayrton Senna fand, könnten für den Engländer nicht passender sein: Sein Tod war, «als wäre die Sonne vom Himmel gefallen».

Würde man im Duden den perfekten Sportsmann beschreiben, Wiggys Name stände dabei. Simon Wigg hat früher als fast alle anderen im Bahnsport erkannt, wie wichtig Medienarbeit und perfektes Auftreten sind. Er brachte revolutionäre Ideen, wie enganliegende Kombis, aerodynamisch optimierte Motorräder oder das «W» als Startnummer. Für Weltmeister – oder Wiggy.

Er setzte sich zum Vorankommen des Sports ein und hatte für jeden Nachwuchsfahrer einen guten Rat parat. Sein damaliger Sponsor Wulfsport, eine Bekleidungsfirma aus Schottland, verkaufte zu Tausenden Jacken mit dem markanten Actionbild von Simon Wigg darauf.

Meine persönliche Nachricht an Simon an seinem Ehrentag: «Du warst uns immer ein treuer Freund, seit unserer ersten Begegnung Ende der 1970er-Jahre in Hassloch, auch auf vielen gemeinsamen Touren. Und nach der Karriere oft als herzensguter, treuer Helfer. Du hast immer meine unermüdliche Arbeit für den weltweiten Speedway-Sport ehrlich zu würdigen gewusst.»

Simon Wiggs größte Erfolge:



Einzel:

Langbahn-Weltmeister: 1985, 1989, 1990, 1993, 1994

Speedway-Vizeweltmeister 1989

Britischer Speedway-Meister: 1988, 1989



Team:

Speedway-Weltmeister: 1989