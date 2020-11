Eric Granado wechselt für 2021 zu WithU Motorsport

WithU Motorsport, der MotoE-Ableger des erfolgreichen MotoGP-Teams Petronas SRT, bestreitet den Weltcup 2021 mit Eric Granado. Ziel ist der Gesamtsieg auf der Energica Ego Corsa.

Eric Granado ist seit der Debüt-Saison 2019 ein Stammfahrer im MotoE-Weltcup. Für die Saison 2021 wechselt der 24-jährige Brasilianer von Avintia Esponsorama zu WithU Motorsport. Das wurde am Donnerstag offiziell bestätigt.



2019 noch Weltcup-Dritter, startete Granado im Juli in Jerez mit seinem insgesamt dritten MotoE-Sieg in die verkürzte Saison 2020. Am Ende landete er aber nur auf Gesamtrang 7.

«Ich freue mich sehr auf diese neue Chance mit WithU Motorsport. Ich möchte dem Team danken, dass sie an mich und meine Arbeit glauben. Ich bin sehr glücklich, jetzt Teil dieser Familie zu sein, denn das Team ist sehr professionell und feierte schon viele Erfolge», betonte Granado. «Ich hoffe, dass wir 2021 um den MotoE-Titel kämpfen können.»



Dieses Ziel teilt Team Principal Matto Ballarin. Dazu ergänzte er: «Vor uns liegt viel Arbeit und eine großartige gemeinsame Zukunft.»

Der provisorische MotoE-Kalender 2021:

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

06. Juni: Barcelona/E

27. Juni Assen/NL

15. August: Red Bull Ring/A

18. September: Misano/I

19. September: Misano/I