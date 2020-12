Fausto Gresini: «Mit Ferrari um den Titel kämpfen»

2019 wurde der MotoE-Weltcup im Rahmen der MotoGP-WM etabliert, seither beendete Matteo Ferrari die Meisterschaft als Erster und Zweiter. Für 2021 bekommt er bei Trentino Gresini Racing einen neuen Teamkollegen.

13 MotoE-Rennen wurden in den vergangenen zwei Saisons ausgetragen, Matteo Ferrari hat vier von ihnen gewonnen. Als Meister von 2019 und Vize in diesem Jahr (hinter Jordi Torres) ist der Italiener der erfolgreichste Pilot dieser Klasse.

Für 2021 haben der 23-Jährige und das Team Trentino Gresini Racing den Vertrag verlängert. «Das wird unsere dritte gemeinsame Saison, wir gehörten immer zu den Hauptdarstellern», kommentierte Ferrari. «Die bisherigen Ergebnisse sind sehr wichtig, man darf nicht vergessen, dass es sich um eine neue Klasse handelt. Ich habe die Herausforderung angenommen und wusste, dass ich meinen Fahrstil schnell anpassen muss. Dank allen um mich herum, ist mir das gelungen. Die gesammelten Erfahrungen lassen mich zuversichtlich in die Zukunft blicken, was meine Möglichkeiten betrifft – selbst, wenn ich in eine andere Kategorie wechseln würde und mich an ein anderes Motorrad anpassen müsste. Das Ziel von mir und dem Team ist, an unsere bisherigen Leistungen anzuknüpfen.»

Dieses Jahr hatte Ferrari den 21-jährigen Alessandro Zaccone (Gesamt-12.) als Teamkollege. Dessen Platz übernimmt Andrea Mantovani, der aus der Italienischen Superbike-Meisterschaft kommt und 2021 erstmals eine Elektromaschine von Energica pilotieren wird. «Für mich wird es viel Neues zu entdecken geben», ist dem 26-Jährigen bewusst. «Bislang bin ich nur traditionelle Motorräder gefahren, das wird sicher ein sehr konstruktives Jahr.»

«Wir wollen wieder zu den Protagonisten gehören», unterstrich Teamchef Fausto Gresini. «2020 haben wir den Titel nur knapp verpasst und kämpften bis zum letzten Rennen darum. Unsere Vorstellung ist, dass wir erneut um den Titel kämpfen, mit Ferrari sind wir sicher in der Lage dazu. Mantovani traue ich zu, dass er sich gut schlagen wird.»

Die ersten Tests sind für März angesetzt: Dann wird sich das Team vom 2. bis 4. und vom 29. bis 31. auf dem Circuit de Jerez vorbereiten.

Endstand MotoE-Weltcup 2020:

1. Jordi Torres 114 Punkte

2. Matteo Ferrari 96 Punkte

3. Dominique Aegerter 96 Punkte

4. Di Meglio 75 Punkte

5. Casadei 74 Punkte

6. Tuuli 53 Punkte

7. Granado 53 Punkte

8. Hook 52 Punkte

9. Canepa 51 Punkte

10. Simeon 45 Punkte

11. Tulovic 39 Punkte

12. Zaccone 37 Punkte

13. Medina 36 Punkte

14. De Angelis 35 Punkte

15. Cardelus 34 Punkte

16. Marcon 33 Punkte

17. Herrera 33 Punkte

18. Kornfeil 15 Punkte

Der provisorische MotoE-Weltcup-Kalender 2021:

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

06. Juni: Barcelona/E

27. Juni Assen/NL

15. August: Red Bull Ring/A

18. September: Misano/I

19. September: Misano/I