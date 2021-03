Jerez-Test, Mittwoch: Aegerter auf P2, Tulovic auf P7

Die Tagesbestzeit beim MotoE-Test in Jerez fuhr am Mittwoch Eric Granado, die deutschsprachigen Vertreter mischten aber wieder gut mit: Platz 2 für Dominique Aegerter, die siebtschnellste Zeit für Lukas Tulovic.

Nach zwei von drei Sessions, die am Mittwoch beim MotoE-Test in Jerez anstanden, lag überraschend der erst 15-jährige Rookie Fermin Adeguer (Aspar Team) auf Platz 1 der Zeitenliste, dicht gefolgt von Dominique Aegerter (Intact GP).



In der abschließenden Session setzte dann aber Eric Granado (One Energy Racing) in 1:48,143 min noch eine neu Tagesbestzeit. Zum Vergleich: Aegerter war am Dienstag in 1:48,478 min Schnellster. Am Mittwoch reihte sich der Schweizer auf Platz 2 ein.

Lukas Tulovic belegte am Mittwoch die Plätze 5, 6 und 6. Das ergab Rang 7 der kombinierten Zeitenliste des zweiten von drei Testtagen. Der Tech3-Fahrer erzählte anschließend: «Der zweite Tag hier in Jerez war durchaus positiv. Das Ziel des Tests ist, sich wieder mit dem Motorrad anzufreunden, wieder den MotoE-Stil nach dem Winter reinzubekommen. Das hat heute gut geklappt. Wir sind im Vergleich zu gestern heute auch wieder 0,6 Sekunden schneller geworden. Das ist ein schöner Fortschritt.»



«Die Bedingungen auf der Strecke waren sehr gut, in der zweiten Session zu Mittag hatten wir nur ein bisschen starken Wind. Das hat die Zeiten ein bisschen gedrückt, aber trotzdem haben wir uns wieder schön gesteigert und darauf kommt es für uns an», bekräftigte der Eberbacher.

Auf dem Plan standen heute auch die neuen Michelin-Reifen: «Am Motorrad haben wir heute gar nicht viel verändern können, weil wir hauptsächlich damit zu tun hatten, die neuen Mischungen von Michelin zu testen. Das war ein richtig guter Fortschritt, vor allem für die Renndistanz. Denn während der alte schon nach zwei bis drei Runden einen ordentlichen Drop hatte, hält der neue Reifen von Michelin deutlich länger», berichtete Tulovic. «Das ist ein richtig guter Fortschritt, der auch für die Saison ein Schlüsselfaktor sein wird.»

MotoE-Test Jerez, 3. März, Session 1

1. Fermin Aldeguer, 1:48,571 min

2. Dominique Aegerter, 1:48,577 min, + 0,006 sec

3. Eric Granado, 1:48,789, + 0,222

4. Matteo Ferrari, 1:48,933, + 0,362

5. Lukas Tulovic, 1:49,135, + 0,565

6. Corentin Perolari, 1:49,245, + 0,674

7. Jordi Torres, 1:49,270, + 0,699

8. Alessandro Zaccone, 1:49,333, + 0,763

9. Maria Herrera, 1:49,369, + 0,798

10. Andrea Mantovani, 1:49,430, + 0,859

11. Xavier Cardelús, 1:49,595, + 1,024

12. Hikari Okubo, 1:50,031, + 1,460

13. Miquel Pons, 1:50,096, + 1,525

14. Jasper Iwema, 1:50,714, + 2,143

15. Yonny Hernádez, 1:51,090, + 2,519

16. André Pires, 1:52,227, + 3,656

17. Kevin Zannoni, 1:52,741, + 4,170

MotoE-Test Jerez, 3. März, Session 2

1. Eric Granado, 1:48,632 min

2. Dominique Aegerter, 1:48,637 min, + 0,006 sec

3. Fermin Aldeguer, 1:48,653, + 0,022

4. Jordi Torres, 1:48,857, + 0,226

5. Matteo Ferrari, 1:49,232, + 0,601

6. Lukas Tulovic, 1:49,252, + 0,621

7. Xavier Cardelús, 1:49,293, + 0,662

8. Maria Herrera, 1:49,417, + 0,786

9. Alessandro Zaccone, 1:49,482, + 0,851

10. Miquel Pons, 1:49,552, + 0,921

11. Hikari Okubo, 1:49,646, + 1,015

12. Andrea Mantovani, 1:49,668, + 1,037

13. Corentin Perolari, 1:50,155, + 1,524

14. Yonny Hernández, 1:50,963, + 2,332

15. Jasper Iwema, 1:51,046, + 2,415

16. André Pires, 1:51,611, + 2,980

17. Kevin Zannoni, 1:52,508, + 3,877

MotoE-Test Jerez, 3. März, Session 3

1. Eric Granado, 1:48,143 min

2. Dominique Aegerter, 1:48,423 min, + 0,280 min

3. Fermin Aldeguer, 1:48,649, + 0,506

4. Maria Herrera, 1:48,719, + 0,576

5. Matteo Ferrari, 1:48,903, + 0,760

6. Lukas Tulovic, 1:48,910, + 0,767

7. Hikari Okubo, 1:49,002, + 0,859

8. Xavier Cardelús, 1:49,236, + 1,093

9. Andrea Mantovani, 1:49,308 min, + 1,165

10. Alessandro Zaccone, 1:49,370, + 1,227

11. Miquel Pons, 1:49,385, + 1,242

12. Jordi Torres, 1:49,514, + 1,371

13. Yonny Hernández, 1:50,429, + 2,286

14. Corentin Perolari, 1:50,516, + 2,373

15. Kevin Zannoni, 1:50,782, + 2,639

16. Jasper Iwema, 1:51,139, + 2,996

17. André Pires, 1:52,226, + 4,083