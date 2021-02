MotoE-Feld 2021 komplett: Pons mit Jasper Iwema

Jasper Iwema kehrt ins MotoGP-Paddock zurück: Der 31-jährige Niederländer, der zuletzt im Eisspeedway aktiv war, bekam den zweiten MotoE-Platz bei Pons Racing 40.

Weil Marc VDS aufgrund der Terminkollision mit der Endurance-WM 2021 auf seinen MotoE-Fahrer Mike di Meglio verzichten musste, zog sich der Rennstall von Marc van der Straaten aus dem Weltcup zurück. Den Startplatz übernahm das Pons Team, allerdings fehlte in der am 4. Februar veröffentlichten Teilnehmerliste noch der Name des Fahrers, der das MotoE-Aufgebot von Sito Pons – neben Weltcupgesamtsieger Jordi Torres – komplettieren sollte.



Nun teilte Pons Racing über die sozialen Netzwerke kurz und knapp mit: «Jasper Iwema ist der neue Fahrer von Pons Racing 40 in der MotoE. Herzlich Willkommen, Jasper!»

Jasper Iwema ist kein unbekanntes Gesicht in der Motorrad-WM: Er trat von 2009 bis 2013 fix in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM an. 2010 gelang ihm immerhin Gesamtrang 16 in der 125er-WM-Tabelle.



2017 startete der Niederländer, der inzwischen 31 Jahre alt ist, eine zweite Karriere im Eisspeedway. Dazu fungierte er unter anderem in der IDM als Teammanager und Riding-Coach für das niederländische Team Gebben Racing.



Im Dezember landete Iwema bei der Eisspeedway-EM in Polen auf Rang 9 und träumte noch davon, es in seiner neuen Disziplin bis zum WM-Titel zu bringen. Nun ging es aber zurück ins MotoGP-Paddock, wo er sich im MotoE-Weltcup einer neuen Herausforderung stellt.

Das MotoE-Feld 2021

Octo Pramac MotoE: Alessandro Zaccone, Yonny Hernandnez

Avintia Esponsorama Racing: Andre Pires, Xavier Cardelús

Team Gresini MotoE: Matteo Ferrari, Andrea Mantovani

LCR E-Team: Kevin Zannoni, Miquel Pons

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic, Corentin Perolari

Openbank Aspar Team: Maria Herrera, Fermin Aldeguer

Dynavolt Intact GP: Dominique Aegerter

Avant Ajo MotoE: Hikari Okubo

Pons Racing 40: Jordi Torres, Jasper Iwema

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casedei

One Energy Racing: Eric Granado