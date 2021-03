Aegerter und Tulovic: Dreitägiger MotoE-Test in Jerez

Dominique Aegerter traf am Montag in Jerez ein

Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) und Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) sitzen erstmals in diesem Jahr wieder auf der Energica: Von Dienstag bis Donnerstag findet der offizielle MotoE-Test in Jerez statt.

Während sich die MotoGP-Stars noch bis Samstag gedulden müssen, ehe sie beim Katar-Test wieder auf ihre Rennmaschinen steigen (Testfahrer und Rookies beim Shakedown am Freitag), herrscht auf einigen GP-Strecken in Europa bereits reger Betrieb.



So sind PrüstelGP und das SAG Team mit Tom Lüthi bereits seit Montag in Valencia im Einsatz, während Intact GP mit Marcel Schrötter am heutigen Dienstag in Portimão auf die Strecke geht. Neben diesen Privattests der Moto3- und Moto2-Teams steht für den MotoE-Weltcup bereits der erste offizielle Test der Saison an.

Dominique Aegerter, Lukas Tulovic und Co. absolvieren auf dem Circuito de Jerez von Dienstag bis Donnerstag den ersten von zwei dreitägigen MotoE-Tests, ehe am 2. Mai an selber Stelle das erste Weltcup-Rennen der Saison stattfinden soll.



Täglich sind drei Sessions von je einer halben Stunde geplant:

10.00 bis 10.30 Uhr

13.00 bis 13.30 Uhr

16.00 bis 16.30 Uhr

Pünktlich zum Testbeginn verkündete der MotoE-Ableger von Gresini Racing (mit Matteo Ferrari und Andrea Mantovani) den neuen Namen für die Weltcupsaison 2021: Indonesian E-Racing Gresini MotoE. Wie schon in der Moto3-Klasse kommt damit die strategische Partnerschaft mit MP1, einem indonesischen Unternehmen aus der Sport- und Event-Management-Branche, zum Ausdruck.

Das MotoE-Feld ist bei den Testfahrten allerdings nicht komplett: Mattia Casadei (SIC58 Squadra Corse) fehlt aufgrund einer Fußverletzung, die er sich beim Radtraining zugezogen hat.

Testdaten MotoE-Weltcup 2021

02.-04. März: Jerez/Spanien

12.-14. April: Jerez/Spanien

Kalender MotoE-Weltcup 2021

02. Mai: Jerez/Spanien

16. Mai: Le Mans/Frankreich

06. Juni: Barcelona/Spanien

27. Juni: Assen/Niederlande

15. August: Red Bull Ring/Österreich

18. September: Misano/Italien

19. September: Misano/Italien