Jerez-Test, MotoE: Aegerter vor Tulovic am Montag

Der zweite MotoE-Test des Jahres begann aus deutschsprachiger Sicht erfreulich: Tagesbestzeit von Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP Team), Platz 2 für Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing).

Erstmals war das MotoE-Feld 2021 am heutigen Montag in Jerez vollzählig auf der Strecke, denn Mattia Casadei (SIC58 Squadra Corse) war nach seiner Verletzung wieder mit von der Partie. Der Schnellste unter den 18 Energica-Piloten war zunächst der Weltcup-Gesamtsieger des Vorjahrs, Jordi Torres. Seine 1:48,713 min bedeutete Vormittags-Bestzeit.

In der zweiten Session unterbot Dominique Aegerter diese Marke aber deutlich. Der Intact-Fahrer hängte mit seiner 1:47,873 min die gesamte Konkurrenz um sieben Zehntel ab.

Zum Vergleich: Beim Andalusien-GP im Juli 2020 hatte sich der Schweizer in 1:48,158 min die E-Pole gesichert. Den ersten MotoE-Test der Saison 2021 beendete Anfang März Eric Granado in 1:47,553 min mit Bestzeit.

Zum Abschluss des Montags lag in der dritten und letzten Session wieder Aegerter vorne, er blieb aber knapp über seiner Bestzeit aus der zweiten Session. Eine halbe Sekunde hinter ihm reihte sich Lukas Tulovic auf dem zweiten Platz ein. Schon zuvor hatte sich der Tech3-Fahrer aus Eberbach mit den Rängen 6 und 7 im vorderen Feld aufgehalten.

Zur Erinnerung: Am Dienstag und Mittwoch wird der offizielle MotoE-Test mit jeweils drei halbstündigen Einheiten (ab 9.30 Uhr, 13.30 Uhr und 18 Uhr) fortgesetzt. Der Weltcup-Auftakt 2021 ist dann am ersten Maiwochenende ebenfalls in Jerez geplant.

MotoE-Test Jerez, Session 1, 13. April:

1. Jordi Torres, 1:48,713 min

2. Dominique Aegerter, + 0,267 sec

3. Fermin Aldeguer, + 0,295

4. Eric Granado, + 0,415

5. Xavier Cardelus, + 0,649

6. Lukas Tulovic, + 0,799

7. Matteo Ferrari, + 0,873

8. Alessandro Zaccone, + 0,983

9. Yonny Hernandez, + 1,197

10. Corentin Perolari, + 1,327

11. Hikari Okubo, + 1,582

12. Andrea Mantovani, + 1,584

13. Miquel Pons, + 1,606

14. Maria Herrera, + 1,900

15. Mattia Casadei, + 2,431

16. Jasper Iwema, + 3,266

17. Kevin Zannoni, + 4,558

18. Andre Pires, + 6,115

MotoE-Test Jerez, Session 2, 13. April:

1. Dominique Aegerter, 1:47,873 min

2. Jordi Torres, + 0,700 sec

3. Eric Granado, + 0,852

4. Alessandro Zaccone, + 1,069

5. Matteo Ferrari, + 1,132

6. Xavier Cardelus, + 1,162

7. Lukas Tulovic, + 1,173

8. Fermin Aldeguer, + 1,219

9. Miquel Pons, + 1,278

10. Hikari Okubo, + 1,511

11. Mattia Casadei, + 1,701

12. Maria Herrera, + 1,707

13. Jasper Iwema, + 1,959

14. Yonny Hernandez, + 1,975

15. Andrea Mantovani, + 2,161

16. Corentin Perolari, + 2,168

17. Kevin Zannoni, + 4,043

18. Andre Pires, + 5,485

MotoE-Test Jerez, Session 3, 13. April:

1. Dominique Aegerter, 1:47,879 min

2. Lukas Tulovic, + 0,500 sec

3. Miquel Pons, + 0,630

4. Eric Granado, + 0,634

5. Fermin Aldeguer, + 0,785

6. Hikari Okubo, + 0,813

7. Jordi Torres, + 0,958

8. Alessandro Zaccone, + 1,356

9. Matteo Ferrari, + 1,379

10. Yonny Hernandez, + 1,458

11. Corentin Perolari, + 1,549

12. Xavier Cardelus, + 1,772

13. Mattia Casadei, + 1,939

14. Maria Herrera, + 1,956

15. Andrea Mantovani, + 2,077

16. Jasper Iwema, + 2,147

17. Kevin Zannoni, + 2,788

18. Andre Pires, + 6,607