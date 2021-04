Dominique Aegerter (1.): «Die Pace ist super»

Dominique Aegerter hängte am ersten Tag des MotoE-Tests in Jerez die Konkurrenz deutlich ab. Der Schweizer aus dem Dynavolt Intact GP Team hatte keine Mühe, sich wieder auf das Elektro-Bike umzustellen.

«Wir hatten super Wetter und super Bedingungen. In den drei Sessions konnte ich je sieben Runden fahren. Ich habe mich schnell wieder an das MotoE-Bike gewöhnen können und war von Anfang an schnell», freute sich Dominique Aegerter, der zuletzt im Hinblick auf die Supersport-WM die Yamaha R6 getestet hatte.

Auf der Energica Ego Corsa lag der Schweizer am Montag in Jerez in der kombinierten Zeitenliste eine halbe Sekunde vor der gesamten MotoE-Konkurrenz. «Die zweite und dritte Session habe ich ziemlich gut dominiert mit 0,7 und 0,5 sec Vorsprung. Das Team hat super gearbeitet, wir haben kleine Verbesserungen gemacht, Reifen getestet, ein bisschen am Fahrwerk gearbeitet und auch meinen Fahrstil ein bisschen angepasst. Die Pace ist super und auch eine Runde habe ich schnell fahren können», zählte der Intact-GP-Fahrer zufrieden auf.

«Wir werden hier in Jerez noch zwei weitere Tage haben. Am Mittwoch könnte das Wetter nicht top sein, aber am Dienstag sollte es gut passen», blickte «Domi» auf den weiteren Testplan. Am zweiten Tag steht um 13 Uhr auch eine Rennsimulation über acht Runden an.

«Ich freue mich auf das weitere Fahren und hoffe natürlich, dass wir uns weiter an der Spitze bewegen können sowie die Zeit und die Pace verbessern können. Dann schaue ich natürlich positiv auf das Rennen am 2. Mai», verwies der Gesamtdritte des Vorjahres auf das erste Weltcup-Rennen der Saison 2021.

MotoE-Test Jerez, kombinierte Zeitenliste 12. April:

1. Dominique Aegerter, 1:47,873 min

2. Lukas Tulovic, 1:48,379

3. Miquel Pons, 1:48,509

4. Eric Granado, 1:48,513

5. Jordi Torres, 1:48,573

MotoE-Test Jerez, Session 1, 12. April:

1. Jordi Torres, 1:48,713 min

2. Dominique Aegerter, + 0,267 sec

3. Fermin Aldeguer, + 0,295

4. Eric Granado, + 0,415

5. Xavier Cardelus, + 0,649

6. Lukas Tulovic, + 0,799

7. Matteo Ferrari, + 0,873

8. Alessandro Zaccone, + 0,983

9. Yonny Hernandez, + 1,197

10. Corentin Perolari, + 1,327

11. Hikari Okubo, + 1,582

12. Andrea Mantovani, + 1,584

13. Miquel Pons, + 1,606

14. Maria Herrera, + 1,900

15. Mattia Casadei, + 2,431

16. Jasper Iwema, + 3,266

17. Kevin Zannoni, + 4,558

18. Andre Pires, + 6,115

MotoE-Test Jerez, Session 2, 12. April:

1. Dominique Aegerter, 1:47,873 min

2. Jordi Torres, + 0,700 sec

3. Eric Granado, + 0,852

4. Alessandro Zaccone, + 1,069

5. Matteo Ferrari, + 1,132

6. Xavier Cardelus, + 1,162

7. Lukas Tulovic, + 1,173

8. Fermin Aldeguer, + 1,219

9. Miquel Pons, + 1,278

10. Hikari Okubo, + 1,511

11. Mattia Casadei, + 1,701

12. Maria Herrera, + 1,707

13. Jasper Iwema, + 1,959

14. Yonny Hernandez, + 1,975

15. Andrea Mantovani, + 2,161

16. Corentin Perolari, + 2,168

17. Kevin Zannoni, + 4,043

18. Andre Pires, + 5,485

MotoE-Test Jerez, Session 3, 12. April:

1. Dominique Aegerter, 1:47,879 min

2. Lukas Tulovic, + 0,500 sec

3. Miquel Pons, + 0,630

4. Eric Granado, + 0,634

5. Fermin Aldeguer, + 0,785

6. Hikari Okubo, + 0,813

7. Jordi Torres, + 0,958

8. Alessandro Zaccone, + 1,356

9. Matteo Ferrari, + 1,379

10. Yonny Hernandez, + 1,458

11. Corentin Perolari, + 1,549

12. Xavier Cardelus, + 1,772

13. Mattia Casadei, + 1,939

14. Maria Herrera, + 1,956

15. Andrea Mantovani, + 2,077

16. Jasper Iwema, + 2,147

17. Kevin Zannoni, + 2,788

18. Andre Pires, + 6,607