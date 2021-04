Lukas Tulovic (2.): «Richtig gut angefangen»

Lukas Tulovic am Montag in Jerez

Tech3-E-Racing-Fahrer Lukas Tulovic war am ersten Tag des MotoE-Tests in Jerez der erste Verfolger von Dominique Aegerter: «Wenn wir die Gabel noch hinkriegen, sind wir sehr gut gewappnet für die Saison.»

«Wir hatten am Montag drei Sessions zu einer halben Stunde, können allerdings jeweils nur circa eine Viertelstunde, also acht Runden, mit dem Motorrad fahren. Nach rund sechs Wochen zurück auf dem MotoE-Bike habe ich mich direkt richtig gut gefühlt. Ich war überrascht, dass es direkt richtig gut angefangen hat», schilderte Lukas Tulovic am Montagabend gegenüber SPEEDWEEK.com.

Nach den drei Sessions standen beim 20-jährigen Eberbacher die Plätze 6, 7 und 2 zu Buche. Auch in der kombinierten Zeitenliste brachte ihm seine 1:48,379 min den zweiten Rang ein – eine halbe Sekunde hinter der Tagesbestzeit von Dominique Aegerter (Intact GP).

«Das Team hat brillant gearbeitet», freute sich der Tech3-Fahrer. «Wir haben bei diesem Test dieses neue Cartridge von Öhlins – Andreani für die Vorderradgabel. Es ist etwas anders und wir sind nach drei Sessions noch ein bisschen am Herausfinden und Suchen, was das Set-up anbelangt. Es passt noch nicht zu 100 Prozent, aber trotzdem bin ich heute meine persönliche MotoE-Bestzeit in Jerez gefahren. Ich bin sehr happy damit. Das grundlegende Gefühl zum Motorrad ist sehr gut, wir müssen nur noch die Gabel in den Griff bekommenn, dann sieht es richtig gut aus. Ich bin sehr zuversichtlich», bekräftigte er.

Zum weiteren Plan erklärte der Deutsche: «Wir haben am Dienstag um 13 Uhr eine Rennsimulation und dann noch ein Training. Am Mittwoch wird es voraussichtlich nass sein. Damit haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, bis es hier dann in rund zwei Wochen mit dem ersten MotoE-Rennen losgeht», verwies er auf den Weltcup-Auftakt am 2. Mai, ebenfalls in Jerez.

«Das Team arbeitet gut, ich bin zuversichtlich. Wenn wir die Gabel noch hinkriegen, sind wir sehr gut gewappnet für die Saison», fasste Tulovic zusammen.

MotoE-Test Jerez, kombinierte Zeitenliste 12. April:

1. Dominique Aegerter, 1:47,873 min

2. Lukas Tulovic, 1:48,379

3. Miquel Pons, 1:48,509

4. Eric Granado, 1:48,513

5. Jordi Torres, 1:48,573

MotoE-Test Jerez, Session 1, 12. April:

1. Jordi Torres, 1:48,713 min

2. Dominique Aegerter, + 0,267 sec

3. Fermin Aldeguer, + 0,295

4. Eric Granado, + 0,415

5. Xavier Cardelus, + 0,649

6. Lukas Tulovic, + 0,799

7. Matteo Ferrari, + 0,873

8. Alessandro Zaccone, + 0,983

9. Yonny Hernandez, + 1,197

10. Corentin Perolari, + 1,327

11. Hikari Okubo, + 1,582

12. Andrea Mantovani, + 1,584

13. Miquel Pons, + 1,606

14. Maria Herrera, + 1,900

15. Mattia Casadei, + 2,431

16. Jasper Iwema, + 3,266

17. Kevin Zannoni, + 4,558

18. Andre Pires, + 6,115

MotoE-Test Jerez, Session 2, 12. April:

1. Dominique Aegerter, 1:47,873 min

2. Jordi Torres, + 0,700 sec

3. Eric Granado, + 0,852

4. Alessandro Zaccone, + 1,069

5. Matteo Ferrari, + 1,132

6. Xavier Cardelus, + 1,162

7. Lukas Tulovic, + 1,173

8. Fermin Aldeguer, + 1,219

9. Miquel Pons, + 1,278

10. Hikari Okubo, + 1,511

11. Mattia Casadei, + 1,701

12. Maria Herrera, + 1,707

13. Jasper Iwema, + 1,959

14. Yonny Hernandez, + 1,975

15. Andrea Mantovani, + 2,161

16. Corentin Perolari, + 2,168

17. Kevin Zannoni, + 4,043

18. Andre Pires, + 5,485

MotoE-Test Jerez, Session 3, 12. April:

1. Dominique Aegerter, 1:47,879 min

2. Lukas Tulovic, + 0,500 sec

3. Miquel Pons, + 0,630

4. Eric Granado, + 0,634

5. Fermin Aldeguer, + 0,785

6. Hikari Okubo, + 0,813

7. Jordi Torres, + 0,958

8. Alessandro Zaccone, + 1,356

9. Matteo Ferrari, + 1,379

10. Yonny Hernandez, + 1,458

11. Corentin Perolari, + 1,549

12. Xavier Cardelus, + 1,772

13. Mattia Casadei, + 1,939

14. Maria Herrera, + 1,956

15. Andrea Mantovani, + 2,077

16. Jasper Iwema, + 2,147

17. Kevin Zannoni, + 2,788

18. Andre Pires, + 6,607