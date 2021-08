Domi Aegerter (3.): MotoE-Titel ist weiterhin möglich

Nach regenbedingter Kürzung blieben Dominique Aegerter aus dem Team Dynavolt Intact GP nur fünf Runden, um seinen achten Startplatz im MotoE-Rennen auf dem Red Bull Ring in einen Podiumsrang zu verwandeln.

Eine Renndistanz von sieben Runden ist ohnehin schon kurz und sehr herausfordernd. Wenn dann vorheriger und drohender Regen dafür sorgen, dass nur noch fünf Runden absolviert werden, erhöht das den Druck immens. Besonders, wenn ein Fahrer aus der dritten Startreihe ins Rennen geht.

Natürlich ging Dominique Aegerter unter diesen Voraussetzungen volles Risiko. Direkt nach dem Start preschte der Schweizer auf den vierten Platz und kämpfte fortan um jeden Millimeter und jede Position. An der Spitze fuhr unterdessen der Deutsche Lukas Tulovic eine Lücke auf, die zwischenzeitlich bis auf 1,891 sec anwuchs.

Auf Platz 2 angekommen verkürzte Aegerter den Rückstand auf unter eine Sekunde, doch hinter ihm lauerten Eric Granado und Fermin Aldeguer. Dieser hitzige Dreikampf kostete nicht nur Zeit, sondern den Fahrer aus dem deutschen Dynavolt-Intact-Team auch den zweiten Platz. Aegerter überquerte den Zielstrich hinter Tulovic und Granado als Dritter.

«Wir haben kurz vor dem Start auf Slicks gewechselt, das war die richtige Entscheidung», so Aegerter. «Das Motorrad hat sich wunderbar angefühlt und ich war auf der Bremse sehr stark. Am Ende bin ich mit dem dritten Platz zufrieden, weil ich vor Zaccone und Torres ins Ziel gekommen bin. In der Gesamtwertung liegen wir immer noch auf dem vierten Platz. Aber mit nur elf Punkten Rückstand auf den Führenden ist beim Finale im September in Misano alles offen.»

Am 18. und 19. September werden in Misano die beiden letzten Rennen des MotoE-Weltcups ausgetragen, es gibt noch 50 Punkte zu erobern. Aegerter muss deshalb auf den zeitgleich stattfindenden Event der Supersport-WM in Barcelona verzichten, in welcher er aktuell mit 37 Punkten Vorsprung an der Spitze liegt.

Ergebnisse Spielberg, MotoE, 15. August:

1. Lukas Tulovic, Energica, 5 Runden in 8:06,619 min

2. Eric Granado, +0,839 sec

3. Dominique Aegerter, +1,145

4. Fermin Aldeguer, +1,163

5. Hikari Okubo, +1,892

6. Alessandro Zaccone, +2,371

7. Jordi Torres, +2,424

8. Matteo Ferrari, +4,805

9. Kevin Zannoni, +5,199

10. Yonny Hernandez, +5,510

11. Andrea Mantovani, +7,068

12. Miquel Pons, +8,296

13. Corentin Perolari, +11,430

14. Jasper Iwema, +12,233

15. Stefano Valtulini, +14,950

16. Andre Pires, 15,561

17. Maria Herrera, +20,214

Stand nach 5 von 7 Rennen:

1. Zaccone, 80 Punkte. 2. Granado, 73. 3. Torres, 72. 4. Aegerter, 69. 5. Tulovic, 53. 6. Ferrari, 48. 7. Pons, 46. 8. Mattia Casadei, 43. 9. Yonny Hernandez, 40. 10. Okubo, 35. 11. Aldeguer, 33. 12. Perolari, 21. 13. 13. Zannoni, 21. 14. Herrera, 19. 15. Mantovani, 17. 16. Pires, 11. 17. Iwema, 9. 18. Cardelus, 7. 19. Valtulini, 1.