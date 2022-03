LCR E-Team in Jerez: Blinddarm-OP und Beinverletzung

Trotz Platz 3 von Eric Granado verlief der erste MotoE-Test 2022 für das LCR E-Team alles andere als nach Wunsch: Der Brasilianer verletzte sich am Dienstag, sein Teamkollege Miquel Pons landete vor Testbeginn im Spital.

Von Montag bis Mittwoch war das MotoE-Feld 2022 auf dem Circuito de Jerez im Einsatz, allerdings nicht vollständig: Miquel Pons war zwar nach Andalusien gereist, musste sich aber schon vor Testbeginn ins Krankenhaus begeben. «Ich kam am Sonntag in Jerez an und fühlte mich nicht gut, daher ging ich zum Arzt», erzählte er. «Ich musste schließlich am Blinddarm operiert werden. Deshalb musste ich leider auf die drei Testtage verzichten. Jetzt bin ich aber okay und für den zweiten Test werde ich zu 100 Prozent bereit sein.»

Der 24-jährige Spanier wurde am Montag aus dem Krankenhaus entlassen und war am Dienstag schon an der Strecke – allerdings nur in der LCR-Box. «Ich konnte wenigstens mein Team und Lucio treffen, mir die Daten ansehen und den nächsten Test vorbereiten», ergänzte Pons, der mit den Gedanken schon beim zweiten MotoE-Test in Jerez vom 11. bis 13. April ist.

Dann soll auch sein Teamkollege Eric Granado wieder ins Geschehen eingreifen, zumindest laut der ärztlichen Einschätzung von Dr. Ángel Charte. Granado hatte am Montag mit der zweitschnellsten Zeit hinter Dominique Aegerter gut begonnen, er stürzte dann allerdings am Dienstag auf nasser Strecke am Ende der zweiten Session in der letzten Kurve. Dabei zog sich der 25-jährige Brasilianer eine partielle Ruptur des Oberschenkelmuskels zu.

«Der Test war gut, vor allem der erste Tag bei trockenen Bedingungen. Es war ein guter Start für uns», berichtete der Weltcup-Vierte von 2021, der für diese Saison neu ins LCR E-Team kam. «Es war lange her, dass ich zuletzt auf einem MotoE-Bike saß, aber das Gefühl war großartig. Wir machten einige Schritte nach vorne und verstanden, wie das neue Motorrad funktioniert, da es einige Unterschiede zum Vorjahres-Bike gibt. Ich fühlte mich gut, im Trockenen und im Nassen. Am zweiten Tag war ich schnell, ich lag auf P1. Bis zum Sturz war es gut. Leider hatte ich dann einen Highsider in der letzten Kurve, dabei zog ich mir eine Verletzung am Bein zu. Ich ließ es in Barcelona checken und es nichts allzu Ernstes. Ein paar Wochen und ich bin zurück!»



Obwohl er den Mittwoch verpasste, hielt sich Granado auf Rang 3 der kombinierten Zeitenliste des Jerez-Tests.

Kombinierte Zeitenliste MotoE-Jerez-Test:

1. Dominique Aegerter, 1:48,634 min

2. Jordi Torres, 1:48,878

3. Eric Granado, 1:48,925

4. Mattia Casadei, 1:49,060

5. Matteo Ferrari, 1:49,230

6. Niccolò Canepa, 1:49,327

7. Xavier Cardelus, 1:49,529

8. Xavi Fores, 1:49,656

9. Hikari Okubo, 1:49,656

10. Bradley Smith, 1:49,719

11. Hector Garzo, 1:49,726

12. Kevin Zannoni, 1:49,965

13. Marc Alcoba, 1:50,149

14. Kevin Manfredi, 1:50,570

15. Maria Herrera, 1:50,690

16. Alex Escrig, 1:51,034

17. Alessio Finello, 1:51,490