Dominique Aegerter: Platz 2 reicht zum Titelgewinn

Im dritten Anlauf kann Domi Aegerter endlich über den Gesamtsieg in der MotoE jubeln

Nach einem dritten und zweiten Platz im MotoE-Weltcup holt sich Dominique Aegerter mit einem zweiten Rang im ersten Misano-Rennen den Titel, weil sein Gegner Eric Granado im Kampf um die Spitze stürzt.

Will Dominique Aegerter bereits im ersten der beiden Läufe auf dem World Circuit Marco Simoncelli in Misano den Titelgewinn im MotoE-Weltcup sicherstellen, muss der Fahrer aus dem Team Dynavolt Intact GP acht Punkte mehr als sein Konkurrent Eric Granado ergattern, der 17,5 Zähler hinter ihm auf seine Chance lauert.

Mit der schnellsten Runde im Qualifikationstraining konnte der Schweizer den Brasilianer (LCR E-Team), der von Startplatz 4 in die Rennen starten wird, in die Schranken weisen. Die Ausgangslage spricht also klar für den 31-jährigen Eidgenossen, der die letzten zwei Jahre in der MotoE auf den Plätzen 3 und 2 beendet hat.

Das Acht-Runden-Rennen auf der 4,226 Kilometer langen Strecke in unmittelbarer Nähe zur Adria beginnt mit einen Bombenstart von Mattia Casadei (Pons Racing 40), der sich vom zweiten Startplatz vor den Titelanwärtern Aegerter und Granado an die Spitze setzt. In der zweiten Kurve geht Miquel Pons (LCR E-Team) zu Boden.

Eingangs der dritten Runde kann Casadei mit viel Mühe einen Sturz verhindern, Granado schlüpft durch und übernimmt die Führung. Auch Aegerter kann die Situation zu seinen Gunsten nutzen und geht an die zweite Stelle. Knapp dahinter folgen der Titelverteidiger Jordi Torres (Pons Racing 40) und Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE).

Zur Halbzeit hat Aegerter die Nase vorne, mit Granado in seinem Windschatten. Der Schweizer setzt den Brasilianer, der dieses Jahr in jedem Rennen gepunktet hat, unter Druck. Die Top-5 an der Spitze liegen eng beisammen und haben sich vom Rest des Teilnehmerfeldes bereits um mehr als zweieinhalb Sekunden abgesetzt.

In der fünften Runde fällt die Entscheidung im Kampf um die MotoE-Krone. In Kurve 14 rutscht Granado beim Versuch Aegerter nicht entwischen zu lassen das Vorderrad weg. Er kann das Rennen zwar wieder aufnehmen, der Traum vom Titelgewinn ist allerdings ausgeträumt. Am Ende reicht es für ihn nur zu Rang 17.

Nachdem Aegerter von seiner Dynavolt Intact GP-Boxencrew vom Ausscheiden seines Kontrahenten informiert wird, konzentriert er sich nur noch darauf, keine unnötigen Fehler zu machen. Deshalb unternimmt er auch in der Schlussrunde keinen Angriff auf Casadei, der sich im sechsten Umlauf wieder an die erste Stelle gesetzt hat.

Hinter Casadei und Aegerter holt sich Ferrari den letzten Platz auf dem Siegertreppchen. Der Italiener, der bereits fünf Mal ein MotoE-Rennen in Misano gewonnen hat, kann den Spanier Torres hinter sich lassen. Der fünfte Platz geht an den Spanier Alex Escrig (Tech3 E-Racing), der sich gegen den Italiener Niccolò Canepa (WithU GRT RNF MotoE Team) durchsetzen kann.

Rennergebnis Misano, MotoE, 1. Rennen, 3. September

1. Matteo Casadei (I), 8 Runden in 13:52,413 min.

2. Dominique Aegerter (CH), +0,134 sec.

3. Matteo Ferrari (I), +0,188

4. Jordi Torres (E), +0,288

5. Alex Escrig (E), +5,086

6. Niccolò Canepa (I), +5,196

7. Hikari Okubo (JAP), +5,534

8. Kevin Manfredi (I), +6,904

9. Xavi Cardelus (AND), +6,992

10. Hector Garzo (E), +7,158

Ferner:

17. Eric Granado (BRA), +39,798

Weltcup-Stand (nach 11 von 12 Rennen)

1. Aegerter, 214 Punkte. 2. Granado, 176,5. 3. Ferrari, 137,5. 4. Casadei, 136. 5. Miquel Pons, 115. 6. Okubo, 88,5. 7. Canepa, 84,5. 8. Garzo, 84. 9. Escrig, 71. 10. Kevin Zannoni, 65,5. 11. Torres, 54. 12. Manfredi, 53,5.