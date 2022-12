Eric Granado: Volles Programm bringt ihn ans Limit

Eric Granado wird wahrscheinlich jener Fahrer sein, der 2023 die meisten Rennen fahren wird. Der Brasilianer wird nicht nur mit LCR die MotoE-WM bestreiten, sondern parallel auch die Superbike-WM.

Beim Jerez-Test vom 13. bis 15. Dezember gab Eric Granado sein Debüt auf der CBR1000RR-R von MIE Honda. Der 26-Jährige aus São Paulo kannte das Team der Japanerin Midori Moriwaki bereits aus der Superbike-WM 2020, als er beim Meeting in Estoril mit MIE einen Gaststart absolvierte und die Plätze 15, 18 und 16 erreichte.

Die Superbike-WM 2023 wird die erste volle Saison des Südamerikaners in der seriennahen Weltmeisterschaft sein. «Darauf habe ich die ganzen Jahre hingearbeitet», sagte Granado im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Vorher bin ich zwei Jahre die spanische Superbike-Serie gefahren und auch die MotoE. Letztere fahre ich auch 2023.»

Tatsächlich verlängerte Granado am 11. November seinen MotoE-Vertrag mit dem LCR-Team um ein Jahr, also vor dem Deal mit MIE Honda. Übliche Praxis ist, dass bei Terminkonflikten der frühere Vertrag Vorrang hat. So wie es bei Dominique Aegerter in der Saison 2021 der Fall war.

Glück für Granado: Nur das MotoE-Finale in Misano (9./10. September) kollidiert mit der Superbike-WM in Magny-Cours. Dies vorausgesetzt, dass das noch nicht bestätigte Meeting in Imola wie erwartet Mitte Juli stattfindet.

Mit der Superbike-WM und der MotoE wird Eric Granado 2023 voll ausgelastet sein. Im Juni/Juli wird er fünf Wochenenden hintereinander im Einsatz sein! In der seriennahen Weltmeisterschaft stehen zwölf Rennwochenenden mit insgesamt 36 Rennen an. In der MotoE werden bei jeder der acht Veranstaltungen jeweils zwei Rennen gefahren, also 16. Maximal könnte der Superbike-Rookie am Jahresende 50 Rennen gefahren haben.

Der MotoE-Kalender 2023

13. und 14. Mai: Le Mans/Frankreich

10. und 11. Juni: Mugello/Italien

17. und 18. Juni: Sachsenring/Deutschland

24. und 25. Juni: Assen/Niederlande

05. und 06. August: Silverstone/GB

19. und 20. August: Red Bull Ring/Österreich

02. und 03. September: Catalunya/Spanien

09. und 10. September: Misano/Italien



Die MotoE-Tests 2023



06. bis 08. März: Jerez/Spanien

03. bis 05. April: Catalunya/Spanien

Provisorischer Kalender SBK-WM 2023:

24.–26. Februar: Phillip Island/Australien

03.–05. März: Mandalika/Indonesien

21.–23. April: Assen/Niederlande

05.–07. Mai: Barcelona/Spanien

02.–04. Juni: Misano/Italien

30.–02. Juni/Juli: Donington Park/Großbritannien

14.–16. Juli Imola/Italien*

28.–30. Juli: Most/Tschechien

08.–10. September: Magny-Cours/Frankreich

22.–24. September: Aragón/Spanien

29.–01. September/Oktober: Portimão/Portugal

13.–15. Oktober San Juan/Argentinien



*Termin und Austragungsort vorbehaltlich Bestätigung



Wintertest zur Superbike-WM 2023



25.-26. Januar: Jerez

31. Jan. bis 1. Feb.: Portimao

20. bis 21. Februar: Phillip Island (Dorna-Test)