Neue MotoE-Ära beginnt nächste Woche in Jerez

Von Montag bis Mittwoch starten 18 MotoE-Piloten auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto mit ihrem ersten Test des Jahres 2023 in die erste WM-Saison mit der neuen Elektro-Ducati V21L.

2019 fand erstmals der «FIM Enel MotoE World Cup» statt, bis 2022 kamen vier Jahre lang die in dieser Zeit kaum weiterentwickelten Ego Corsa-Einheitsmotorräder von Energica zum Einsatz.

2023 beginnt eine neue Ära für die Elektro-Serie, die erstmals offiziellen WM-Status hat und dazu mit Ducati über einen neuen, namhaften Lieferanten für die Einheits-Bikes verfügt.

Zudem wurde der Kalender ausgebaut: Insgesamt 16 MotoE-Rennläufe finden an acht GP-Wochenenden statt – angefangen mit dem Frankreich-GP in Le Mans am 13. Mai.

18 MotoE-Piloten aus neun Teams sind gemeldet, der letztjährige Weltcup-Gesamtsieger Dominique Aegerter ist bekanntlich nicht mehr mit von der Partie, er konzentriert sich auf die Superbike-WM. Zu den MotoE-Rookies zählen dafür der Schweizer Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP MotoE), übrigens mit Startnummer 3, und Ex-MotoGP-Pilot Tito Rabat (Octo Pramac).

Der erste Test mit den MotoE-Stammfahrern auf der V21L aus Borgo Panigale findet in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch in Jerez statt. Täglich sind vier Sessions zu je 15 Minuten geplant:



FP1 10:00 - 10:15 Uhr

FP2 12:15 - 12:30 Uhr

FP3 14:30 - 14:45 Uhr

FP4 16:45 - 17:00 Uhr

Der zweite MotoE-Test folgt dann am 4. und 5. April auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Die MotoE-Teilnehmerliste 2023

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Maria Herrera

Pons Racing 40 Team: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Octo Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP MotoE: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team: Andrea Mantovani, Mika Perez

Der MotoE-Kalender 2023

13. Mai: Le Mans/Frankreich

10. Juni: Mugello/Italien

17. Juni: Sachsenring/Deutschland

24. Juni: Assen/Niederlande

05. August: Silverstone/GB

19. August: Red Bull Ring/Österreich

02. September: Catalunya/Spanien

09. September: Misano/Italien