Der Countdown läuft: Aprilia, KTM und Honda in Jerez

In drei Wochen beginnt in Portimão das erste GP-Wochenende des Jahres, einige MotoGP-Testfahrer sitzen schon ab morgen wieder auf ihren MotoGP-Bikes. Alle Testdaten bis zum WM-Auftakt im Überblick.

Zweieinhalb Wochen sind seit dem Sepang-Test (Bestzeit von Luca Marini) vergangen, der Saisonstart rückt immer näher: Die MotoGP-WM 2023 beginnt vom 24. bis 26. März in Portimão, dank des Sprints sind dann maximal 37 Punkte pro Woche zu holen. Zuvor stehen ebenfalls an der portugiesischen Algarve in der nächsten Woche am 11. und 12. März noch zwei IRTA-Testtage an.

Zur Vorbereitung auf den letzten und dementsprechend wichtigen Wintertest sind die Testteams von Aprilia, KTM und Honda (und damit Lorenzo Savadori, Dani Pedrosa und Stefan Bradl) schon an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag in Jerez im Rahmen eines Privat-Tests im Einsatz. Denn bekanntlich muss dann pünktlich zum Saisonauftakt der Motor für die gesamte Saison sowie das erste Aero-Paket (nur ein Update ist anschließend erlaubt) homologiert werden.

Zur Erinnerung die Teststrecken, die von den Werken für 2023 festgelegt wurden:

Ducati: Jerez, Misano, Mugello

Yamaha: Jerez, Mugello, Motegi

Aprilia: Jerez, Misano, Valencia

KTM: Jerez, Misano, Valencia

Honda: Jerez, Misano, Motegi

Der Circuito de Jerez-Ángel Nieto spielt dann auch im Testkalender der weiteren WM-Klassen eine wichtige Rolle: Die MotoE-Piloten, die 2023 erstmals auf Ducati-Einheitsmaschinen sitzen und noch dazu um einen offiziellen WM-Titel kämpfen werden, übernehmen die andalusische GP-Strecke von Montag bis Mittwoch von den MotoGP-Testteams.

Danach starten am 9. und 10. März ebenfalls in Jerez alle Moto3-WM-Teams im Rahmen eines privaten Tests in die neue Saison. Die Moto2-Piloten folgen mit ihrem Privat-Test am 14. und 15. März an selber Stelle.

Der offizielle IRTA-Test für die zwei kleinen Klassen ist dann vom 17. bis 19. März im «Autódromo Internacional do Algarve» von Portimão angesetzt, also eine Woche vor dem WM-Auftakt.

Der zweite MotoE-Test folgt dagegen erst am 4. und 5. April auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, weil die Elektro-Serie erst in Le Mans Mitte Mai die ersten zwei von insgesamt 16 Rennen absolviert.

Die weiteren MotoGP-Tests 2023:

11. und 12. März: Portimão-Test



01. Mai: Jerez nach Spanien-GP

11. September: Misano nach San Marino-GP

Die Moto2-Tests 2023:

14. und 15. März: Privat-Test Jerez

17. bis 19. März: IRTA-Test Portimão



02. Mai: Jerez nach Spanien-GP

07. August: Silverstone nach British GP

Die Moto3-Tests 2023:

09. und 10. März: Privat-Test Jerez

17. bis 19. März: IRTA-Test Portimão



02. Mai: Jerez nach Spanien-GP

07. August: Silverstone nach British GP

Die MotoE-Tests 2023:

06. bis 08. März: Jerez/Spanien

03. bis 05. April: Catalunya/Spanien