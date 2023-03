Verregneter Montag in Jerez: YouTuber Salvadori vorne

Der Montag in Jerez endete mit einer weiteren Bestzeit von Randy Krummenacher, Schnellster des ersten MotoE-Testtages mit den neuen Ducati-Maschinen blieb aber Luca Salvadori.

Unter strömendem Regen absolvierten die MotoE-Piloten am späten Montagnachmittag ihre vierte Test-Session auf der Ducati V21L. Wie schon am Vormittag war Randy Krummenacher aus dem Dynavolt Intact GP MotoE Team Schnellster.

Die Tagesbestzeit erzielte aber in der trockeneren zweiten Session ein anderer MotoE-Rookie, Luca Salvadori. Der Pramac-Neuzugang krönte sich in seiner Heimat Italien ein Mal zum nationalen Champion der Supersport 600 und wurde in der Superbike-Klasse vier Mal Vizemeister in der italienischen «National Trophy». Bekannt ist er aber vor allem dank seines YouTube-Kanals, auf dem er 404.000 Abonnenten zählt.

«Ich bin auch hier, um diese Meisterschaft ein bisschen zu erzählen, weil ich neben meiner Rolle als Rennfahrer auch als YouTuber aktiv bin», hielt der 31-Jährige aus Mailand beim Treffen mit SPEEDWEEK.com fest.

Auf seine Tagesbestzeit angesprochen ergänzte Salvadori: «Ich mag diese Bedingungen sehr, ich bin auf Anhieb sehr gut zurechtgekommen. Das Motorrad ist unglaublich, ich bin vorher noch nie eine Elektro-Bike gefahren. Ducati hat einen unglaublichen Job gemacht, weil es einem traditionellen Verbrenner sehr ähnlich kommt, wenn man zu Beginn ans Gas geht. Das Feeling war einfach von Anfang an sehr gut und ich habe nicht lange gebraucht, um gute Rundenzeiten zu fahren.»

MotoE-Test Jerez, kombinierte Montag-Zeiten (6.3.):

1. Luca Salvadori, 1:55,522 min

2. Matteo Ferrari, 1:55,710

3. Kevin Manfredi, 1:56,134

4. Jordi Torres, 1:56,257

5. Randy Krummenacher, 1:56,639

6. Hector Garzo, 1:56,711

7. Tito Rabat, 1:56,993

8. Mattia Casadei, 1:57,098

9. Mika Perez, 1:57,319

10. Alessandro Zaccone, 1:57,747

11. Miquel Pons, 1:58,323

12. Alessio Finello, 1:58,408

13. Hikari Okubo, 1:58,415

14. Kevin Zannoni, 1:58,638

15. Maria Herrera, 2:01,824

