Jerez: Krummis «Ludovica» am Dienstag noch in der Box

Mattia Casadei am Dienstagvormittag

Kurioses Detail an der V21L von Randy Krummenacher

Das wechselhafte Wetter durchkreuzt in Jerez auch am zweiten MotoE-Testtag die Pläne der Fahrer, Teams und nicht zuletzt von Ducati, dem neuen Hersteller der Einheits-Bikes. Da bleibt Zeit fürs Rätselraten.

Bereits am Montag waren die MotoE-Piloten nur auf Regenreifen im Einsatz, die nächtlichen Niederschläge sorgten dann dafür, dass der Circuito de Jerez-Ángel Nieto auch am Dienstagvormittag für Slicks noch zu nass blieb. Mattia Casadei (Pons Racing 40) blieb in 1:54,176 min aber unter der Montagsbestzeit von Luca Salvadori.

Für die zweite Session des Dienstags schien die Strecke zur Mittagszeit dann erstmals Slick-Reifen zuzulassen, allerdings gab es noch viele feuchte Stellen. Zu allem Überfluss setzte dazu nach wenigen Minuten wieder Nieselregen ein, weshalb die meisten Fahrer ganz in der Box blieben oder die Session nach wenigen Runden frühzeitig beendeten.

So schwang sich etwa der Schweizer Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP MotoE) aufgrund der Streckenverhältnisse am zweiten Tag noch gar nicht auf seine V21L, die übrigens «Ludovica» heißt.

Tatsächlich trägt jedes einzelne Elektro-Bike aus Borgo Panigale einen weiblichen Namen, der in den Frontrahmen eingeritzt wurde. Frauennamen sind es deshalb, weil «la moto», also das Motorrad, in der italienischen Sprache ein Femininum ist.

Was es mit der kuriosen Aktion aber genau auf sich hat, wollen die dafür verantwortlichen Ducati-Mitarbeiter noch nicht verraten. Dieses Geheimnis werde erst kurz vor dem Auftakt der MotoE-WM (13. Mai in Le Mans) gelüftet, war auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com in Jerez zu hören.

MotoE-Test Jerez, Dienstag, Session 1 (7.3.):

1. Mattia Casadei, 1:54,176 min

2. Matteo Ferrari, 1:54,514

3. Jordi Torres, 1:54,649

4. Luca Salvadori, 1:54,697

5. Tito Rabat, 1:55,417

6. Miquel Pons, 1:55,529

7. Kevin Manfredi, 1:55,698

8. Mika Perez, 1:55,902

9. Alessio Finello, 1:56,260

10. Alessandro Zaccone, 1:56,396

11. Eric Granado, 1:56,970

12. Hikari Okubo, 1:57,257

13. Nicholas Spinelli, 1:57,350

14. Kevin Zannoni, 1:57,945

15. Maria Herrera, 1:59,980

16. Andrea Mantovani, 2:01,236

MotoE-Test Jerez, Session 2 (7.3.):

1. Eric Granado, 1:56,197

2. Luca Salvadori, 1:59,269

3. Hikari Okubo, 2:00,079

4. Kevin Manfredi, 2:01,294

5. Andrea Mantovani, 2:03,725

6. Jordi Torres, 2:04,361

7. Maria Herrera, 2:09,533