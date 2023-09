Barcelona, Race2: Torres schmeißt WM-Führung weg 02.09.2023 - 17:12 Von Rolf Lüthi

Torres in Führung vor Casadei und Mantova, dahinter hat schon Garzo ausgeschlossen
Neuer WM-Leader der MotoE: Mattia Casadei

Sechser-Anbremsduell auf einer Reihe am Ende der Zielgeraden: Casadei verwandelt in einem dramatischen Rennen einen Rückstand von vier Punkten in eine WM-Führung mit 21 Punkten Vorsprung.