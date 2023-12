Der Testkalender 2024 mit neuen Daten für Portimão

In der Terminplanung der MotoE-Vorsaison-Tests gab es Änderungen: So sieht der komplette Testkalender der Motorrad-WM für 2024 nun aus – inklusive MotoGP.

Die Elektro-Klasse wird sich zwar wie ursprünglich vorgesehen an insgesamt vier Testtagen in Portimão auf die neue Saison vorbereiten. Allerdings gab es nun eine Anpassung bei den Daten: Der erste MotoE-Test 2024 wurde auf drei Tage ausgeweitet (21. bis 23. Februar). Der Termin Anfang März entfällt, dafür dürfen sich die MotoE-Piloten am 21. März und damit unmittelbar vor ihrem Saisonauftakt noch einmal im «Autódromo Internacional do Algarve» den Feinschliff auf der Ducati V21L holen.

Die MotoE-WM 2024 beginnt mit dem ersten MotoGP-Event in Europa, dem Portugal-GP von 22. bis 24. März. Die restlichen GP-Klassen starten von 8. bis 10. März unter dem Flutlicht Dohas in die Saison 2024.

Der Testkalender für die MotoGP-Asse sieht nach dem ersten Wintertest-Tag in Valencia, der am 28. November mit einer Bestzeit von Maverick Viñales (Aprilia) endete, im neuen Kalenderjahr zwei Pre-Season-Tests in Sepang (6. bis 8. Februar) und Doha (19. und 20. Februar) vor.

Der zuvor stattfindende Shakedown-Test in Malaysia (1. bis 3. Februar) ist nicht mehr nur Testfahrern und Neulingen (Pedro Acosta ist 2024 der einzige Rookie im Feld) vorbehalten, sondern steht auch den Stammfahrer von Yamaha und Honda offen. Das sieht die neue «concessions»-Regelung vor, weil die zwei japanischen Fabrikate aufgrund ihrer mageren Ausbeute in der Konstrukteurs-WM 2023 in der niedrigsten Gruppe D ohne Testbeschränkungen eingestuft wurden.

Dazu kommen während der Saison für alle drei offizielle Testtage und zwar in Jerez, Mugello und Misano jeweils am Tag nach dem Grand Prix auf derselben Strecke.

Insgesamt wird die Anzahl der MotoGP-Testtage im Vergleich zur Saison 2023 also um einen Tag auf insgesamt neun Tage erhöht. Darauf verständigten sich die Verantwortlichen mit den Herstellern, Teams und Fahrern sowie Reifenlieferant Michelin, weil in Hinblick auf 2025 ein neuer Vorderreifen getestet werden soll.

Für die kleinen Klassen steht vor dem Saisonauftakt in Katar wieder ein dreitägiger IRTA-Test im Programm und zwar vom 28. Februar bis 1. März in Jerez.

Dazu wird zuvor je ein privater Test (an getrennten Tagen für die Moto3 und Moto2) auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» von Portimão stattfinden.

MotoGP-Tests der Vorsaison 2024

01. bis 03. Februar: Shakedown-Test Sepang (für Testfahrer, Rookies sowie Fahrer auf Fabrikaten aus der «concessions»-Gruppe D)

06. bis 08. Februar: Sepang-Test

19. und 20. Februar: Katar-Test

MotoGP-Tests der Saison 2024

29. April: Jerez

03. Juni: Mugello

09. September: Misano

Moto2-Tests der Vorsaison 2024

24. und 25. Februar: Portimão (Privat-Test)

28. Februar bis 1. März: Jerez (IRTA-Test)

Moto3-Tests der Vorsaison 2024

22. und 23. Februar: Portimão (Privat-Test)

28. Februar bis 1. März: Jerez (IRTA-Test)

MotoE-Tests der Vorsaison 2024

21. bis 23. Februar: Portimão

21. März: Portimão