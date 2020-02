Moto2

Red Bull Ajo: Jorge Martin mit Bestzeit und Crash

Am Montag fuhr Jorge Martin in Jerez noch Moto2-Bestzeit, am Dienstag endete sein Testtag nach einem Sturz frühzeitig. Sein Ajo-Teamkollege Tetsuta Nagashima spricht unterdessen von Fortschritten.

Den ersten von zwei privaten Testtagen in Jerez hatte Jorge Martin unter den 16 anwesenden Moto2-Piloten in 1:41,841 min mit Bestzeit beendet, am Dienstag standen beim Spanier aber nur drei Runden zu Buche.

«Dieser Test war ein guter Shakedown mit dem Bike. Der Montag war insgesamt ein positiver Tag. Wir sind in vielen Bereichen vorwärts gekommen, haben aber auch gesehen, dass wir weiter an der Front arbeiten mussten. Wir können zufrieden sein mit dem Fortschritt, den wir gestern erzielt haben», erzählte Martin am Dienstag. «Heute bin ich gestürzt, genau dann, als wir an der Front gearbeitet haben, und wir konnten nicht auf die Strecke zurückkehren», seufzte er.

Sein Ajo-Team gab aber Entwarnung: Der Moto3-Weltmeister von 2018 kam ohne ernsthafte Verletzungen davon.

«Jetzt geht es darum, die Informationen zu analysieren und sich für den nächsten Test vorzubereiten. Ich kann es nicht erwarten», bekräftigte der 22-jährige Spanier.

«Zunächst bin ich sehr happy, Teil dieses Teams zu sein, ich freue mich darauf, mit ihnen in die Saison zu starten», schickte sein Teamkollege Tetsuta Nagashima voraus. Der Ajo-Neuzugang verzeichnete in Jerez die Plätze 10 und 11.

«Bei diesem Test haben wir viele verschiedene Set-up-Varianten ausprobiert und einen Weg vorwärts gefunden. Wir müssen unsere Rundenzeiten noch ein bisschen verbessern, aber das Wichtige ist, dass unser Feeling mit dem Bike gut ist. Wir müssen auf diese Weise arbeiten, damit wir uns beim nächsten Text weiter entwickeln», so der 27-jährige Japaner, der mit insgesamt 153 Runden an zwei Tagen zu den fleißigsten Fahrern zählte.

Moto2-Zeiten, Jerez-Privattest, 11. Februar:

1. Bezzecchi, 1:41,410 min

2. Vierge, 1:41,721 min, + 0,311 sec

3. Canet, 1:41,752, + 0,342

4. Navarro, 1:41,830, + 0,420

5. Bulega, 1:41,903, + 0,493

6. Di Giannantonio, 1:41,913, + 0,503

7. Marini, 1:42,010, + 0,600

8. Pons, 1:42,057, + 0,647

9. Dixon, 1:42,174, + 0,764

10. Chantra, 1:42,352, + 0,942

11. Nagashima, 1:42,399, + 0,989

12. Augusto Fernandez, 1:42,541, + 1,131

13. Syahrin, 1:42,605, + 1,195

14. Farid Izdihar, 1:43,666, + 2,256

15. Martin, 1:44,373, + 2,963

Moto2-Zeiten, Jerez-Privattest, 10. Februar:

1. Martin, 1:41,841 min

2. Marini, 1:41,981

3. Navarro, 1:41,993

4. Di Giannantonio, 1:42,072

5. Vierge, 1:42,080

6. Chantra, 1:42,175

7. Bezzecchi, 1:42,286

8. Bulega, 1:42,471

9. Canet, 1:42,496

10. Nagashima, 1:42,556

11. Augusto Fernandez, 1:42,647

12. Pons, 1:42,707

13. Lowes, 1:42,829

14. Syahrin, 1:42,962

15. Dixon, 1:43,386

16. Farid Izdihar, 1:44,532