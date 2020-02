Moto2

Sam Lowes schwer gestürzt: Vier Wochen Pause

Sam Lowes hat in Jerez eine schwere Schulterverletzung und einen Oberarmbruch erlitten. Er fällt für mehr als vier Wochen aus. Sandro Cortese oder Pasini könnte als Ersatz einspringen.

Der Brite Sam Lowes, der 2020 gemeinsam mit Augusto Fernandez das neue Fahrerduo bei Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing bildet, wird den Jerez-IRTA-Test nächste Woche verpassen. Denn der 29-jährige Engländer hat sich zu Beginn dieser Woche bei einem privaten Moto2-Test (10./11.2.) auf dem Jerez-Ángel Nieto Circuit eine komplizierte Schulterverletzung zugezogen.

Sam Lowes reiste nach dem Crash ins Hospital Universitary Dexeus in Barcelona, wo medizinische Untersuchungen vorgenommen wurden. Dr. Xavier Mir tätigte nach den Röntgenaufnahmen und einer Magnetresonanz-Prüfung folgende Diagnose: Lowes hat einen Bruch und eine Luxation der rechten Schulter erlitten. Dazu ist der obere Teil des Oberarmknochens entzwei gegangen – und es rissen Bänder in der Schulterhülse.

Die erste Phase der Genesung wird aus Ruhe und Behandlungen bestehen. Lowes wird dann nach radiologischen- und Ultraschall-Untersuchungen erfahren, wann er mit der aktiven Therapie beginnen kann.

Sam Lowes geht es den Umständen entsprechend gut. Er zeigte sich trotz des Rückschlags in positiver Stimmung und wird alles tun, um so bald wie möglich wieder für das Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS antreten zu können.

Falls ein Ersatzfahrer gebraucht wird, was sich abzeichnet, könnte der zweifache Weltmeister Sandro Cortese zum Einsatz kommen. Er hat schon im November mit Marc VDS verhandelt, als ein Ersatz für Alex Márquez gesucht wurde. Aber auch Mattia Pasini bietet sich an.

Sam Lowes fällt jedenfalls für mindestens vier Wochen aus. Er wird also die IRTA-Tests in Jerez und Katar und den ersten Grand Prix verpassen. Der zweite WM-Lauf findet am 22. März in Buriram statt.

Bisher kann keine genaue Dauer der Verletzungspause von Sam Lowes vorhergesagt werden.