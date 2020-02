Moto2

Losail-Test: Bestzeit Navarro, Schrötter auf Platz 8

Die Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter und Tom Lüthi starteten mit den Rängen 8 und 12 in den Katar-Test. Die schnellste Moto2-Zeit legte am Freitag Jorge Navarro (Speed Up) vor.

Tom Lüthi aus dem Liqui Moly Intact GP Team startete mit einer Bestzeit in der ersten Moto2-Session am Vormittag in den Katar-Test, am Ende des ersten Testtages stand aber Jorge Navarro (Speed Up) in 1:59,168 min an der Spitze der Zeitenliste.

Marcel Schrötter (Kalex) landete als Achter in den Top-10, Lüthi reihte sich nach drei Sessions auf Platz 12 ein. NTS-Pilot Jesko Raffin büßte als 23. 1,777 sec auf die Tagesbestzeit ein.



Übrigens: Schrötter sicherte sich beim Katar-GP 2019 mit einer Zeit von 1:58,585 min seine erste von bisher drei Pole-Positions.

Marc-VDS-Neuzugang Sam Lowes verpasst wegen seiner Schulterverletzung nach dem Jerez-Test auch den letzten Wintertest vor dem Saisonauftakt. Auch Kasma Daniel Bin Kasmayudin war am Freitag nicht zu sehen. Der SAG-Fahrer hatte sich bei einem Privattest in Jerez am linken Ringfinger verletzt.

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847