Moto3

Losail-Test: Deutliche Steigerung von Dupasquier

Den ersten IRTA-Testtag der Moto3-Klasse in Doha/Katar beendete Gabriel Rodrigo (Honda) mit einer überlegenen Bestzeit. Der Schweizer Jason Dupasquier kam auf der PrüstelGP-KTM auf Platz 22.

Auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit begann heute der letzte IRTA-Test vor dem Saisonauftakt am 8. März an gleicher Stelle. In der ersten von drei Moto3-Sessions, die am Freitag ab 9.15 Uhr Ortszeit (7.15 Uhr MEZ) auf dem Plan standen, fuhr Tony Arbolino (Snipers Honda) in 2:08,083 min Bestzeit.

Im Laufe des Tages sollten die Zeiten aber noch deutlich schneller werden: Am Ende sicherte sich Gabriel Rodrigo (Gresini Honda) in 2:05,593 min die Tagesbestzeit. KTM-Pilot Albert Arenas (Aspar Team) folge 0,350 sec dahinter auf Platz 2. Ai Ogura (Honda Team Asia), Schnellster des Jerez-Tests vor einer Woche, landete auf Rang 3 (+ 0,531 sec).

Zum Vergleich: Aron Canet stand beim Katar-GP 2019 mit einer 2:05,883 min auf Pole-Position, im FP2 war der spätere Moto3-Vizeweltmeister im Vorjahr sogar eine 2:04,561 min gefahren.

Erfreulich für das carXpert PrüstelGP Team: Jason Dupasquier (KTM) schob sich in der Schlussphase der dritten Session noch auf Rang 20 nach vorne. In der kombinierten Zeitenliste schaffte es der Schweizer so auf den 22. Platz. Sein Teamkollege für die ersten fünf Grand Prix, Dirk Geiger, hatte hingegen Mühe. Der Deutsche verlor 6,012 Sekunden auf die Spitze.

Der Österreicher Maximilian Kofler (CIP Green Power) landete einen Platz vor Geiger mit einem Rückstand von 3,234 Sekunden auf Rang 29.

Husqvarna-Pilot Romano Fenati verzichtete wie berichtet auf den ersten Testtag in Katar. Der Italiener wies Grippesymptome auf, der Verdacht auch den Coronavirus bestätigte sich glücklicherweise nicht.

IRTA-Test Losail, Moto3, 28. Februar:

1. Rodrigo, Honda, 2:05,593 min

2. Arenas, KTM, 2:05,943 min, + 0,350 sec

3. Ogura, Honda, 2:06,124, + 0,531

4. McPhee, Honda, 2:06,364, + 0,771

5. Suzuki, Honda, 2:06,594, + 1,001

6. Arbolino, Honda, 2:06,633, + 1,040

7. Alcoba, Honda, 2:06,837, + 1,244

8. Salac, Honda, 2:06,906, + 1,313

9. Masia, Honda, 2:06,942, + 1,349

10. Antonelli, Honda, 2:06,954, + 1,361

11. Garcia, Honda, 2:07,060, + 1,467

12. Migno, KTM, 2:07,172, + 1,579

13. Raul Fernandez, KTM, 1:07,239, + 1,646

14. Foggia, Honda, 2:07,260, + 1,667

15. Kunii, Honda, 2:07,347, + 1,754



Ferner:

22. Dupasquier, KTM, 2:07,826, + 2,233

29. Kofler, KTM, 2:08,827, + 3,234

30. Geiger, KTM, 2:11,614, + 6,012