Moto2

Losail: Letzte Saisonvorbereitungen für Lüthi und Co.

In Doha/Katar beginnt heute der zweite IRTA-Test für die Klassen Moto2 und Moto3 vor dem Saisonauftakt – mit Tom Lüthi, Marcel Schrötter, Jesko Raffin, Jason Dupasquier, Maximilian Kofer und Dirk Geiger.

Wo bis zum Montag noch die MotoGP-Asse ihre letzten Testkilometer vor dem ersten Grand Prix am 8. März abspulten, sind ab heute die Moto2- und Moto3-Piloten im Einsatz: Auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit in Doha/Katar findet vom heutigen Freitag bis einschließlich Sonntag der zweite IRTA-Test des Jahres statt.

Wie schon in Jerez gehen die beiden Klassen getrennt für jeweils drei Sessions pro Tag auf die Strecke. Das erste und zweite Training geht dabei über 1:10 Stunden, das dritte über 1:15 Stunden. Den Anfang machen um 9.15 Uhr Ortszeit (7.15 Uhr MEZ) die Moto3-Piloten, die drei Testtage enden jeweils mit der letzten Moto2-Session um 17.15 Uhr (15.15 MEZ).

Zur Erinnerung: In Jerez sorgte der Schweizer Tom Lüthi auf der Kalex des Liqui Moly Intact GP Teams für die Moto2-Bestzeit, in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM war hingegen Ai Ogura (Honda Team Asia) der Schnellste.

Lüthis Teamkollege Marcel Schrötter war nach dem ersten offiziellen Test zwar mit seiner Pace und seinem Gefühl zufrieden, Rang 12 in der kombinierten Moto2-Zeitenliste ließ aber noch Luft nach oben. NTS-Pilot Jesko Raffin musste auf der andalusischen GP-Strecke innerhalb eines Tages zwei Stürze einstecken und landete nur auf Platz 26, trotzdem gab sich der Zürcher im Hinblick auf die anstehende Aufgabe in Katar zuversichtlich.

In der Moto3-Klasse starteten die WM-Neulinge Jason Dupasquier (carXpert PrüstelGP), Maximilian Kofer (CIP Green Power) und Dirk Geiger (carXpert PrüstelGP) mit den Rängen 29, 30 und 31 im Jerez-Test in die Saison. Umso wichtiger wird für sie der dreitägige Katar-Test, um sich an die noch relativ neue Klasse und das Streckenlayout, auf dem am 8. März das erste Rennen ansteht, heranzutasten.

IRTA-Test Jerez, Moto2, kombinierte Liste nach drei Tagen:

1. Tom Lüthi, Kalex, 1:40,326 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, 1:40,448 min, + 0,122 sec

3. Nicolo Bulega, Kalex, 1:40,661, + 0,335

4. Tetsuta Nagashima, Kalex, 1:40,670, + 0,344

5. Aron Canet Speed Up, 1:40,710, + 0,384

6. Xavi Vierge, Kalex, 1:40,776, + 0,450

7. Jorge Navarro, Speed Up, 1:40,809, + 0,483

8. Fabio Di Giannantonio, Speed Up, 1:40,816, + 0,490

9. Remy Gardner, Kalex, 1:40,848, + 0,522

10. Jorge Martin, Kalex, 1:40,907, + 0,581

11. Edgar Pons, Kalex 1:41,042, + 0,716

12. Marcel Schrötter, Kalex, 1:41,069, + 0,743

13. Enea Bastianini, Kalex, 1:41,100, + 0,774

14. Lorenzo Baldassarri, Kalex, 1:41,137, + 0,811

13. Bo Bendsneydser, NTS, 1:41,164, + 0,838

14. Somkiat Chantra, Kalex, 1:41,270, + 0,944

16. Luca Marini, Kalex, 1:41,232, + 0,906

17. Somkiat Chantra, Kalex, 1:41,279, + 0,944

18. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,273, + 0,947

19. Joe Roberts, Kalex, 1:41,301, + 0,975

20. Simone Corsi, MV Agusta, 1:41,476, + 1,150

21. Marcos Ramirez, Kalex, 1:41,540, + 1,214

22. Hafizh Syahrin, Speed Up, 1:41,569, + 1,243

23. Stefano Manzi, MV Agusta, 1:41,716, +1,390

24. Hector Garzo, Kalex, 1:41,793, +1,467

25. Jake Dixon, Kalex, 1:42,131, + 1,805

26. Jesko Raffin, NTS, 1:42,137, + 1,811

27. Andi Fahrid Izdihar, Kalex, 1:42,230, + 1,904

28. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, 1:42,287, + 1,961

29. Kama Daniel Bin Kasmayudin, Kalex, 1:46,339, + 6,013

IRTA-Test Jerez, Moto3, kombinierte Liste nach drei Tagen:

1. Ogura, Honda, 1:44,670 min

2. McPhee, Honda, + 0,005 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,314

4. Suzuki, Honda, + 0,506

5. Garcia, Honda, + 0,535

6. Raul Fernandez, KTM, + 0,602

7. Arenas, KTM, + 0,718

8. Kunii, Honda, + 0739

9. Salac, Honda, + 0,788

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,847

11. Masia, Honda, + 0,881

12. Darryn Binder, KTM, + 0,898

13. Alcoba, Honda, + 0,915

14. Foggia, Honda, + 0,991

15. Migno, KTM, + 0,999

16. Vietti, KTM, + 1,010

17. Arbolino, Honda, + 1,071

18. Toba, KTM, + 1,090

19. Antonelli, Honda, + 1,102

20. Nepa, KTM + 1,170

21. Sasaki, KTM, + 1,311

22. Fenati, Husqvarna, + 1,574

23. Lopez, Husqvarna, + 1,588

24. Yamanaka, Honda, + 1,605

25. Pizzoli, KTM, + 1,612

26. Pawi, Honda, + 1,612

27. Riccardo Rossi, KTM, + 1,705

28. Tatay, KTM, + 1,759

29. Dupasquier, KTM, + 2,275

30. Kofler, KTM, + 2,472

31. Geiger, KTM, + 3,426

IRTA-Test Losail, Zeitplan:

Freitag, 28. Februar

07:15 – 08:25 Moto3 FP1

08:35 – 09:45 Moto2 FP1

09:55 – 11:05 Moto3 FP2

11:15 – 12:25 Moto2 FP2

12:35 – 13:50 Moto3 FP3

14:00 – 15:15 Moto2 FP3



Samstag, 29. Februar

07:15 – 08:25 Moto3 FP4

08:35 – 09:45 Moto2 FP4

09:55 – 11:05 Moto3 FP5

11:15 – 12:25 Moto2 FP5

12:35 – 13:50 Moto3 FP6

14:00 – 15:15 Moto2 FP6



Sonntag, 1. März

07:15 – 08:25 Moto3 FP7

08:35 – 09:45 Moto2 FP7

09:55 – 11:05 Moto3 FP8

11:15 – 12:25 Moto2 FP8

12:35 – 13:50 Moto3 FP9

14:00 – 15:15 Moto2 FP9