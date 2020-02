Moto2

Marcel Schrötter (Kalex/8.): «Wie erwartet besser»

«Ich freue mich immer auf Katar», schwärmte Marcel Schrötter. Die neuen Startzeiten trüben die Vorfreude auf den Moto2-Saisonauftakt zwar etwas, mit Platz 8 am ersten Testtag konnte der IntactGP-Fahrer aber gut leben.

«Es ist schön, in Katar zu sein», freute sich Marcel Schrötter. Schließlich stand er beim Saisonauftakt 2019 auf dem Losail International Circuit erstmals in seiner Karriere auf der Pole-Position. Das Rennen beendete er als Dritter auf dem Podest.

«Es tut immer gut, nach den ganzen Wintertests von Jerez wieder abzureisen. Ich glaube, das geht den meisten so», erzählte der 27-jährige Deutsche. «Ich freue mich immer auf Katar, weil mir die Strecke eigentlich liegt und es Spaß macht, hier zu fahren. Leider haben wir nicht mehr den gleichen Zeitplan wie früher, deswegen fahren wir jetzt hauptsächlich unter Tageslicht, das ist ein bisschen schade. Aber es ist, wie es ist.»

Der Testtag endete für die Moto2-Asse bereits um 17.15 Uhr Ortszeit, weil das Moto2-Rennen am 8. März um 16.20 Uhr (14.20 MEZ) gestartet werden wird – zwei Stunden früher im Vergleich zum Vorjahr. Zunächst stehen an diesem Wochenende aber noch zwei weitere Testtage auf dem Programm.

Den Freitag beendete Schrötter auf Platz 8 der Gesamtwertung: «Der erste Tag war ziemlich gut. Ich komme hier in Katar, wie fast schon erwartet, besser zurecht als in Jerez. Es ist einfach Jahr für Jahr ähnlich. Wir haben heute auch sehr gut gearbeitet, trotz schwieriger Bedingungen, denn es war sehr, sehr windig. Wir sind in jeder Session, fast in jedem Outing besser geworden und haben etwas verstanden. Das war sehr, sehr wichtig.»

«Zum Schluss habe ich auch meine schnellste Zeit, die ich auf gebrauchten Reifen gefahren bin, auch öfter wiederholt», ergänzte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team. «Ich war knapp dran, schneller zu werden, auch ohne noch einen weichen Reifen zu benutzen. Das war schon eine gute Arbeit heute. Ich bin happy mit der letzten Session. Jetzt werden wir analysieren und schauen, was wir noch besser machen können und was ich noch besser machen kann. Und dann geht es morgen weiter.»

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847