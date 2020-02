Moto2

Tom Lüthi (Kalex/12.): «Noch nicht ready»

«Zum Glück war es nur der erste von drei Testtagen», kommentierte IntactGP-Fahrer Tom Lüthi am Freitag in Doha/Katar seinen zwölften Rang. Der Schweizer blieb trotzdem gelassen.

Tom Lüthi beendete die erste Moto2-Session beim Katar-Test, die bereits um 10.35 Uhr Ortszeit stattfand, auf Platz 1. Danach verbesserte sich der Schweizer zwar in der zweiten Sitzung auf eine 1:59,809 min, er konnte diese Zeit aber zum Schluss nicht noch einmal toppen. Das bedeutete am Freitag Gesamtrang 12 für den Schnellsten des Jerez-Tests.

«Es war heute, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig», gab der WM-Dritte von 2019 anschließend zu. «Wir haben einige Sachen ausprobiert. Ich konnte zwar von Anfang an schnell fahren, aber wir konnten uns nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. Das ist natürlich auch etwas, was wir mitnehmen und woraus wir lernen können.»

Lüthi weiter: «Wir haben wirklich versucht, einiges zu ändern, konnten es aber heute nicht zu Ende bringen. Zum Schluss habe ich es auch gar nicht mit neuen Reifen probiert, weil ich mir gesagt habe: ‚Wir sind noch nicht ready, um auf eine ordentliche Rundenzeit zu pushen.‘ Das hätte nichts gebracht.»

Trotzdem blieb der 33-jährige Routinier gelassen: «Es ist eigentlich auch egal, weil es zum Glück nur der erste von drei Testtagen war. Aber wir haben definitiv noch einiges an Arbeit vor uns», so der Kalex-Pilot aus dem Intact GP Team.

IRTA-Test Losail, Moto2, 28. Februar:

1. Navarro, Speed Up, 1:59,168 min

2. Vierge, Kalex, 1:59,400 min, + 0,232 sec

3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253

4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282

5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300

6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379

7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407

8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457

9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489

10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557

11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639

12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641

13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647

14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647

15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854

16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962

17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973

18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998

19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118

20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165

21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231

22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321

23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777

24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823

25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832

26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989

27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495

28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847