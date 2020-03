Moto2

Lorenzo Baldassarri (Kalex/2.): «Nicht nachdenken»

Von Startplatz 9 raste Lorenzo Baldassarri noch auf das Podest beim Moto2-Auftakt in Katar. Der Kalex-Pilot war mit der Aufholjagd zufrieden und schreibt die Entwicklung den Veränderungen des Vorjahres zu.

Das Wochenende der neuen Moto2-Saison hätte für Lorenzo Baldassarri vom Flexbox HP 40-Team nicht schlechter starten können. Der Italiener stürzte im freien Training. Umso glücklicher war der Kalex-Pilot, dass er es am Sonntag nach Startplatz 9 noch auf das Podest schaffte und das Rennen als Zweiter beendete: «Der Winter war schwierig. Ich bin nach Katar gekommen und wollte das Motorrad genießen und nicht mehr nachdenken. Nach meinem Unfall hat mein Team gute Arbeit geleistet. Dadurch bin ich selbstbewusst ins Rennen gegangen.»

Aber auch der Grand Prix war hart, bestätigte Baldassarri auf der Pressekonferenz: «Ich habe nicht erwartet, dass ich die führende Gruppe erreichen kann, aber dann lief das Rennen sehr gut.»

Gegen den späteren Sieger Tetsuta Nagashima hatte der 23-Jährige jedoch keine Chance, weil er sich zu sehr in die Duelle mit seinen anderen Konkurrenten verstrickte. «Dadurch konnte er entkommen», erklärte Baldassarri, der mit den Veränderungen, die bereits im Vorjahr vorgenommen wurden, immer besser zurechtzukommen scheint: «Ich habe inzwischen eine Menge gelernt. Das Motorrad hat sich verändert und das scheint jetzt besser zu klappen.»

Zur Erinnerung: Im Vorjahr stand «Balda» in Katar ganz oben, zwei weitere GP-Sieg in den ersten vier Grand Prix des Jahres sollten folgen. Danach lief beim Italiener, der inzwischen die VR46 Riders Academy verlassen hat, aber nichts mehr zusammen.

Ergebnis Katar-GP, Moto2:

1. Nagashima, Kalex, 22 Runden in 40:00,192

2. Baldassarri, Kalex, + 1,347 sec

3. Bastianini, Kalex, + 1,428

4. Roberts, Kalex, + 1,559. 5. Gardner, Kalex, 1,901. 6. Navarro, Speed Up, + 2,381. 7. Schrötter, Kalex, + 4,490. 8. Canet, Speed Up 9. Vierge, Kalex. 10. Lüthi, Kalex, + 8,904. 11. Bendsneyder, NTS 12. Bezzecchi, Kalex. 13. Di Giannantonio, Speed Up. 14. Dixon. 15. Manzi, MV Agusta. – Ferner: 23. Raffin, NTS, + 34,664.