Ralf Waldmann: Fanpage auf Facebook

Ein deutscher Fan des viel zu früh verstorbenen Motorrad-Helden Ralf «Waldi» Waldmann hat eine interessante Facebook-Fan-Seite eingerichtet. Dort findet sich auch ein Video eines sehenswerten Duells mit Valentino Rossi.

Am 10. März waren es bereits zwei Jahre, seit Motorrad-Star Ralf Waldmann im Alter von nur 51 Jahren völlig unerwartet gestorben ist. Als Todesursache wird beim Publikumsliebling von einem Herzinfarkt ausgegangen. Zu seiner Beerdigung reiste am 16. März 2018 sogar der sechsfache Weltmeister Max Biaggi (48) per Privat-Jet eigens aus Monaco an.

Dass «Waldi» auf der ganzen Welt viele Fans hatte und hat, steht zweifellos fest. Nun gibt es für die vielen Waldmann-Verehrer und Wegbegleiter eine interessante Plattform. Der Deutsche Daniel Arnhold hat vor einigen Monaten auf Facebook die «Ralf Waldmann-Fanpage» eingerichtet.

Daniel Arnhold (38) stammt aus Siegen - fast passend zu seinem Hobby - aus dem Siegerland und interessiert sich für Strassensport und Motocross – ist übrigens auch Jeffrey Herlings-Fan. Der gelernte Industriekaufmann kommt sogar immer wieder an das Grab des 20-fachen GP-Siegers nach Ennepetal. Dafür nimmt er eine rund einstündige Autofahrt in eine Richtung gerne in Kauf.

Die Waldi-Facebook-Fanseite ist seit 8. Dezember online und umfasst derzeit knapp 600 Fans. Auf der Seite enthalten sind zahlreiche Leckerbissen in Form von historischen Waldi-Fotos und Videos. Einer dieser Filme zeigt Ausschnitte aus dem 250er Grand Prix von 1999 im tschechischen Brünn. Damals lieferten sich Arnholds Lieblingsfahrer Waldmann – auf einer Werks-Aprilia des Teams von Dieter Stappert – und der spätere Weltmeister «Il Dottore» Valentino Rossi ein sehenswertes Duell um den Sieg.

Der Rest der damaligen Viertelliterklasse-Welt-Elite um Loris Capirossi, Olivier Jacque oder Tohru Ukawa wurden vom Aprilia-Duo zu Statisten degradiert. Am Ende setzte sich Rossi knapp mit 0,7 Sekunden Vorsprung gegen «Waldi» durch und gewann sein sechstes von zehn Saisonrennen.

Sehenswert auf der Waldi-Fanpage ist auch ein Foto aus dem Jahr 1988 vom 125er-EM-Lauf in Misano Adriatico auf einer grünen Seel. Fans nutzen die Postings auch gerne, um gemeinsame Erinnerungen auszutauschen.