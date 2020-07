Erste Moto2-Pole für Bezzecchi beim Andalusien-GP

Der angeschlagene Marco Bezzecchi hat sich seine erste Moto2-Pole gesichert. Dahinter starten Sam Lowes und Enea Bastianini. Thomas Lüthi und Marcel Schrötter kommen von P9 und P10.

Marco Bezzecchi hat sein erste Pole-Position in der Moto2-Klasse geholt. Der Italiener profitierte unter anderem vom Windschatten seines Teamkollegen Luca Marini und umrundete den Circuito de Jerez-Àngel Nieto in 1:41,728 min. Überglücklich sagte Bezzecchi: «Das bedeutet mir eine ganze Menge. Es ist alles gut gelaufen und ich danke dem Team, der VR46-Academy und allen Helfern.»

Es war eine ganz enge Entscheidung um die besten Startplätze, denn die ersten fünf Fahrer trennen nicht einmal zwei Zehntel und insgesamt lagen 13 Piloten innerhalb von einer halben Sekunde.

Marini, der den ersten Grand Prix nach der Corona-Pause gewonnen hatte, geht von Startplatz 5 ins Rennen. Marcel Schrötter musste sich erst einmal über Q1 qualifizieren, hatte in Q2 dann einen Ausritt und startet von Rang 10. Sein Teamkollege Thomas Lüthi wurde auf seiner schnellsten Runde im Schlusssektor aufgehalten und steht eine Position davor.

Bei heißen 57 Grad auf dem Asphalt und 36 Grad Außentemperatur machte das Sky Racing Team VR46 von Beginn an mächtig Dampf. Wie schon in den Freien Trainings fleißig trainiert, spendeten sich Marini und der am Knöchel immer noch angeschlagene Bezzecchi gegenseitig Windschatten. Zeitweise schob sich Jorge Navarro, der am Ende die Qualifikation auf dem vierten Platz abschloss, dazwischen. Später kämpften sich noch Sam Lowes (P2) und Enea Bastianini, der Sieger von Q1, in die erste Startreihe.

WM-Leader Tetsuta Nagashima hatte Probleme und musste ebenfalls einmal in die Auslaufzone. Der Kalex-Pilot aus Japan geht nur vom 14. Platz aus ins Rennen.

Im ersten Teil der Qualifikation verließen sich Bastianini, Xavi Vierge und Simone Corsi darauf, dass ihre vorgelegten Zeiten für Q2 reichen würden. Nur Schrötter ging in der Schlussphase noch einmal raus und auf Nummer sicher. Der 27-Jährige konnte sich aber nicht verbessern. Da ihn aber keiner der Rivalen verdrängen konnte, qualifizierte sich der Pilot des Liqui Moly Intact GP-Team für die Entscheidungsrunde. Im Vorfeld sagte Teammanager Jürgen Lingg bei «Servus TV»: «Marcel kann es besser. Er hat alles, was er dafür braucht und wir kriegen das schon irgendwie hin.»

Und irgendwie hat es ja dann auch geklappt, denn nur Stefano Manzi rückte Schrötter noch einmal auf die Pelle, überholen konnte Manzi den Deutschen aber nicht mehr. Eine weitere Enttäuschung musste Jesko Raffin hinnehmen. Der Schweizer landete von den 16 gestarteten Fahrern auf dem letzten Platz. Teamkollege Bo Bendseynder startet vom 24. Platz.

Andalusien-GP, Moto2, Q2

1. Bezzecchi, Kalex, 1:41,728 min

2. Lowes, Kalex, 1:41,765

3. Bastianini, Kalex, 1:41,845

4. Navarro, Speed Up, 1:41,860

5. Marini, Kalex, 1:41,882

6. Martin, Kalex, 1:41,957

7. Canet, Speed Up, 1:41,002

8. Bulega, Kalex, 1:42,087

9. Lüthi, Kalex, 1:42,107

10. Schötter, Kalex, 1:42,175

11. Di Giannantonio, Speed Up, 1:42,181

12. Vierge, Kalex, 1:42,213

13. Pons, Kalex 1:42,224

14. Gardner, Kalex, 1:42,360

15. Nagashima, Kalex, 1:42,383

16. Baldassarri, Kalex, 1:42,599

17. Corsi, MV Agusta, 1:42,811

18. Ramirez, Kalex, 1:42,902



Die weitere Startaufstellung:

19. Manzi, MV Agusta, 1:42,217

20. Chantra, Kalex, 1:42,285

21. Dixon, Kalex, 1:42,310

22. Syahrin, Speed Up, 1:42,325

23. Fernandez, Kalex, 1:42,333

24. Bendsneyder, NTS, 1:42,505

25. Dalla Porta, Kalex, 1:42,576

26. Roberts, Kalex, 1:42,715

27. Garzo, Kalex, 1:42,727

28. Izdihar, Kalex, 1:43,060

29. Daniel, Kalex, 1:43,422

30. Raffin, NTS, 1:43,688