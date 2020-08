Brünn: Bestzeiten für Lowes & Rodrigo – 5. Schrötter

Das Automotodrom in Brünn ist Schauplatz des vierten Kräftemessens 2020. In der Moto3-Klasse dominierte Gabriel Rodrigo das FP1; bei den Moto2-Bikes lag Sam Lowes vorne.

In der Moto2-Klasse setzte sich beim GP von Tschechien im FP1 in Brünn der Brite Sam Lowes durch, der für das MarcVDS-Team bei den Jerez-Rennen zwei vierte Plätze vorgelegt hat. Marcel Schrötter hielt sich mit der Kalex des Liqui-Moly Intact-GP-Teams an fünfter Position, obwohl er eine «arm-pump»-Operation hinter sich hat. «Es geht besser als erwartet, aber ich rechne damit, dass Marcel erst nächste Woche in Spielberg wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird», meinte Intact-Teamchef Jürgen Lingg.

Die beiden Schweizer Tom Lüthi (Liqui Moly Intact GP Team) und Domi Aegerter (NTS RW Racing Team) landeten auf den Plätzen 19 und 29. Sie verloren 1,349 und 2,833 Sekunden.

In der Moto3-Klasse gab Jason Dupasquier aus dem carXpert PrüstelGP-KTM-Team mit der elftbesten Zeit eine Talentprobe ab.

Ergebnis FP1 Moto2P, Brünn, 7. August

1. Lowes, Kalex, 2:02,480

2. Roberts, Kalex, +0,336

3. Nagashima, Kalex, + 0,409

4. Fernandez, Kalex, + 0,661

5. Schrötter, Kalex, + 0,705

6. Manzi, MV Agusta, + 0,759

7. Bastianini, Kalex, + 0,782

8. Baldassarri, Kalex, + 0,796

9. Bezzecchi, Kalex, + 0,807

10. Di Giannantonio, Speed-up, + 0,905

11. Marini, Kalex, + 0,932

12. Gardner, Kalex, 0,982



ferner:

19. Lüthi, Kalex, + 1,349

29. Aegerter, NTS, +2,833

Ergebnis FP1 Moto3, Brünn, 7. August

1. Rodrigo, Honda, 2:08,612 min. 2. Toba, KTM, + 1,106 sec. 3. Fernandez, KTM, + 0,227. 4. Foggia, KTM, + 0,287. 5. Sasaki, KTM, + 0,817. 6. Arbolino, Honda, + 0,850. 7. Arenas, KTM, + 0,925. 8. McPhee, Honda, + 0,954. 9. Fenati, Husqvarna, + 0,963. 10. Rossi, Honda, + 0,974. 11. Dupasquier, KTM, + 1,025. – ferner: 28. Baltus , + 2,488. 30. Kofler, + 2,988.