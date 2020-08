Brünn, FP2: Tagesbestzeit Lowes, Lüthi abgeschlagen

Sam Lowes hatte in Brünn am Freitag Grund zur Freude

Im zweiten freien Moto2-Training war in Brünn Enea Bastianini Schnellster, in der Gesamtwertung blieb Sam Lowes vorne. Marcel Schrötter rutschte auf Platz 12 zurück, Tom Lüthi auf 20. Rang 25 für Dominique Aegerter.

Nach zehn Minuten lagen im FP2 der Moto2-Klasse mit Luca Marini und Marco Bezzecchi zwei Kalex-Piloten aus dem Sky Racing Team VR46 vorne, während Ajo-Pilot Jorge Martin in Kurve 11 einen Sturz hinnehmen musste. Auf Platz 3 rangierte Sam Lowes, in der kombinierten Zeitenliste hatte der Marc-VDS-Fahrer aber weiterhin die Spitzenposition inne.

Bezzecchi gehörte zwölf Minuten vor Schluss aber auch zu den Sturzopfern auf dem 5,4 km langen Circuit. Wenig später flog auch WM-Leader Tetsuta Nagashima auf seiner Kalex in den Red Bull KTM Ajo-Farben in Kurve 13 ab.

Sechs Minuten vor Schluss löste der Sieger des Andalusien-GP, Enea Bastianini, in 2:02,689 min seinen Landsmann Marini auf Platz 1 ab. Damit lag der Italtrans-Fahrer als Zweiter der kombinierten Zeitenliste aber immer noch 0,209 sec hinter der Vormittagsbestzeit von Lowes.

In der Schlussphase stürzte noch Speed-up-Pilot Aron Canet in Kurve 5, während seinem Markenkollegen Jorge Navarro eine Verbesserung auf Platz 4 gelang. In der kombinierten Zeitenliste bedeutet dies Rang 5, dadurch wurde Marcel Schrötter auf Platz 12 nach hinten geschoben.

Dessen Intact-GP-Teamkollege Tom Lüthi konnte seine persönliche Bestzeit am Nachmittag zwar verbessern, in der Endabrechnung des Freitags reichte es aber nur für Platz 20 (+ 1,112 sec). Dominique Aegerter beendete seinen ersten Arbeitstag auf der NTS auf Rang 25 (+ 1,485 sec).

Ergebnis Moto2, FP2, Brünn:

1. Bastianini, 2:02,689 min

2. Lowes, + 0,033 sec

3. Marini, + 0,110

4. Navarro, + 0,134

5. Roberts, + 0,136

6. Di Giannantonio, + 0,241

7. Bezzecchi, + 0,321

8. Gardner, + 0,448

9. Manzi, + 0,450

10. Baldassarri, + 0,502

11. Schrötter, + 0,522

12. Bulega, + 0,544

13. Nagashima, + 0,564

Ferner:

18. Lüthi, + 0,903

22. Aegerter, + 1,276

Kombinierte Zeitenliste Moto2, Brünn, 7. August:

1. Lowes, 2:02,480 min

2. Bastianini, + 0,209 sec

3. Marini, + 0,319

4. Roberts, + 0,336

5. Navarro, + 0,343

6. Nagashima, + 0,409

7. Di Giannantonio, + 0,450

8. Bezzecchi, + 0,530

9. Gardner, + 0,657

10. Manzi, + 0,659

11. Fernandez, + 0,661

12. Schrötter, + 0,705

Ferner:

20. Lüthi, + 1,112

25. Aegerter, + 1,485

Ergebnis Moto3, FP2, Brünn:

1. Fernandez, KTM, 2:09,097 min

2. Masia, Honda, + 0,267 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,558

4. McPhee, Honda, + 0,566

5. Garcia, Honda, + 0,601

6. Foggia, Honda, + 0,638

7. Arbolino, Honda, + 0,703

8. Rodrigo, Honda, + 0,721

9. Suzuki, Honda, + 0,727

10. Alcoba, Honda, + 0,764

Ferner:

18. Dupasquier, KTM, + 1,387

26. Kofler, KTM, + 2,106

Kombinierte Zeitenliste Moto3, Brünn, 7. August:

1. Rodrigo, Honda, 2:08,612 min

2. Toba, KTM, + 1,106 sec

3. Fernandez, KTM, + 0,227

4. Foggia, KTM, + 0,287

5. Masia, Honda, + 0,752

6. Sasaki, KTM, + 0,817

7. Arbolino, Honda, + 0,850

8. Arenas, KTM, + 0,925

9. McPhee, Honda, + 0,954

10. 9. Fenati, Husqvarna, + 0,963

11. Rossi, Honda, + 0,974

12. Dupasquier, KTM, + 1,025

Ferner:

29. Baltus, + 2,488

30. Kofler, + 2,591