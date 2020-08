Dominique Aegerter: «Hatte mir mehr ausgerechnet»

MotoE-Leader Dominique Aegerter gab für den Brünn-GP ein Comeback in der Moto2-WM und sprang spontan auf die NTS. Nach Platz 21 betonte er: «Diesen Rückstand holt man nicht im Handumdrehen an einem Wochenende auf.»

Dominique Aegerter sprang für den Brünn-GP am vergangenen Wochenende kurzerhand für seinen Landsmann Jesko Raffin im NTS RW Racing GP Team ein. Für den MotoE-Weltcup-Leader war es ein Sprung ins kalte Wasser, trotzdem war er am Sonntag mit Platz 21 nicht ganz zufrieden.

«Nachdem wir uns das gesamte Wochenende kontinuierlich steigern konnten, hätte ich mir für das Rennen ein wenig mehr erhofft», gestand der 29-jährige Rohrbacher. «An den Trainingstagen haben wir Stück für Stück den Rückstand zu den Top-Leuten verkürzt. Leider sind wir am Sonntagmittag in dieser Hinsicht stehengeblieben. Ich hatte mir tatsächlich mehr ausgerechnet, da auch das Warm-up gut verlaufen ist. Ich hatte in dieser Session ein gutes Gefühl für mein Package. Doch im Rennen hatte ich beim harten Bremsen etwas mehr Mühe, auch Grip-Problemen kamen dazu. Eigentlich wollte ich vor meinem Teamkollegen Bo Bendsneyder ins Ziel kommen, das Ziel wären ganz klar Punkte gewesen. Aber neun Monate auf keinem Moto2-Motorrad gesessen zu sein, diesen Rückstand holt man in dieser unglaublich hartumkämpften Klasse nicht im Handumdrehen an einem Wochenende auf», weiß auch Aegerter.



Übrigens: Sein Teamkollege beim Brünn-GP, der Niederländer Bo Bendsneyder, verpasste als 18. ebenfalls die Punkteränge.

Aergerter war in seinen zehn Moto2-Jahren bis zum Valencia-GP 2019 zwar schon auf Suter, Kalex, KTM und MV Agusta unterwegs. Trotzdem war die spontan übernommene Aufgabe («Ich bekam am Dienstag den Anruf von Jarno Janssen») auf der japanischen NTS eine Herausforderung. Zumal er zuletzt in Jerez auf dem MotoE-Bike von Energica Ego Corsa angetreten ist.



«Es war zunächst ein komisches Gefühl am Freitag, als ich mich in den ersten Runden an diese Umstellung gewöhnen musste. Zudem ist das NTS Bike noch ein sehr junges Chassis in dieser Klasse. Es gibt nur sehr wenig Daten für die jeweiligen Rennstrecke», gab der Schweizer zu bedenken. «Außerdem war es auch nicht einfach, gleich die passende Sitzposition zu finden, weil Jesko Raffin doch um einige Zentimeter größer ist als ich. Das Motorrad hat aber auch seine Stärken, zum Beispiel guten Grip beim Aufstellen aus den Kurven heraus. Ich denke, der Unterschied zu Kalex oder Speed-up ist insgesamt betrachtet nicht sehr groß. Das NTS Bike ist sicher konkurrenzfähig, aber mit nur zwei Fahrer im Feld ist es sicher nicht leicht, schneller voranzukommen. Spielraum für Weiterentwicklungen ist aber auf jeden Fall vorhanden. Nichtsdestotrotz wird in diesem Projekt sehr hart gearbeitet. Ich konnte aufgrund meiner Erfahrungen gutes Feedback einbringen. Ich denke, das ist auch gerne angenommen worden.»

«Natürlich wäre es unglaublich schön, wenn sich noch einmal eine Gelegenheit ergeben würde, mit RW Racing bei einem Grand Prix zusammenzuarbeiten. Das wird sich aber erst herausstellen», ergänzte Aegerter. «Zuvor wünsche ich Jesko nochmals alles Gute für seine Genesung, dass er bald zurückkommen kann. Das Gleiche gilt auch Sandro Cortese, der sich in Portimao schlimm verletzt hat – alles Gute Sandro! Abschließend auch noch ein großer Dank an NTS und RW Racing, dass sie mir an diesem Wochenende ihr Motorrad anvertraut haben. Für mich persönlich waren es ebenfalls viele weitere wertvolle Erfahrungen, die ich gesammelt habe.»

Ergebnis Moto2-WM Brünn, 9. August

1. Bastianini, Kalex

2. Lowes, Kalex, + 0,423 sec

3. Roberts, Kalex, + 5,948

4. Marini, Kalex, + 8,797

5. Fernandez, Kalex, + 9,392

6. Bezzecchi, Kalex, + 10,306

7. Navarro, Speed Up, + 10,575

8. Martin, Kalex, + 11,366

9. Syahrin, Speed Up, + 12,875

10. Canet, Speed Up, + 14,266

11. Nagashima, Kalex, + 15,378

12. Vierge, Kalex, + 19,031

13. Gardner, Kalex, + 19,282

14. Bulega, Kalex, + 19,598

15. Schrötter, Kalex, + 19,638



Ferner:

17. Lüthi, Kalex, + 24,406

21. Aegerter, NTS, + 27,004