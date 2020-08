Thomas Lüthi (Kalex/17.): «Sitzen alle in einem Boot»

Chancenlos war Thomas Lüthi beim Moto2-Rennen in Brünn. Zwar kämpfte sich der Schweizer von P26 auf P17 nach vorne, allerdings konnte er die Aufholjagd nicht mit Punkten krönen. Der Frust ist groß.

Thomas Lüthi erlebte beim Großen Preis der Moto2-Klasse in Tschechien ein Wochenende zum Vergessen. Sein kurzes Fazit: «Logisch, es ist schwierig zu beschreiben. Das war einfach sehr enttäuschend.» Startplatz 26 war die Folge am Samstag. «Eine schlechte Ausgangslage. Ich glaube, so weit hinten stand ich noch nie», stellte Lüthi fest und im Rennen wurde die Aufholjagd nicht mit Punkten belohnt. Der Schweizer beendete das Rennen in Brünn auf dem 17. Platz. «Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Es war sehr schlecht. Wir haben eine Menge probiert, aber es hat nicht gereicht.»

Immer wieder hat das Intact GP-Team am Wochenende versucht, das Motorrad so umzubauen, um den richtigen Weg zu finden. Das ist aber ganz offensichtlich misslungen. Dazu kamen die abbauenden Reifen. «Es hat uns extrem getroffen. Ich habe im Rennen Zeit gebraucht. Bis ich dann im Rhythmus war, war der Zug mit den Punkterängen abgefahren. Der Speed war nicht gut genug. Ich konnte nicht richtig überholen und aufholen.»

Dass er das landesinterne Duell gegen Rückkehrer Dominique Aegerter für sich entscheiden konnte, konnte Lüthi letztendlich auch nicht mehr aufmuntern. Nach dem enttäuschenden Saisonstart - Lüthi liegt in der WM mit 15 Punkten auf dem 16. Platz - sucht der Schweizer nach Erklärungen: «Es ist für uns alle schwer, aber wir sitzen alle in einem Boot und wir machen weiter. Wir geben nicht auf und wissen, dass wir besser sind. Wir haben in dieser Konstellation schon Rennen gewonnen und ich bin davon überzeugt, dass wir aus diesem Loch wieder rauskommen werden. Dazu braucht es aber jeden, wir müssen zusammenhalten.»

Ergebnis Moto2-WM Brünn, 9. August

1. Bastianini, Kalex

2. Lowes, Kalex, + 0,423 sec

3. Roberts, Kalex, + 5,948

4. Marini, Kalex, + 8,797

5. Fernandez, Kalex, + 9,392

6. Bezzecchi, Kalex, + 10,306

7. Navarro, Speed Up, + 10,575

8. Martin, Kalex, + 11,366

9. Syahrin, Speed Up, + 12,875

10. Canet, Speed Up, + 14,266

11. Nagashima, Kalex, + 15,378

12. Vierge, Kalex, + 19,,031

13. Gardner, Kalex, + 19,282

14. Bulega, Kalex, + 19,598

15. Schrötter, Kalex, + 19,638



Ferner:

17. Lüthi, Kalex, + 24,406

21. Aegerter, NTS, + 27,004

Moto2-WM-Stand nach 4 von 15 Rennen:

1. Bastianini, 73 Punkte. 2. Marini, 58. 3. Nagashima, 55. 4. Lowes, 46. 5. Canet, 36. 6. Martin, 34. 7. Bezzecchi, 30. 8. Roberts, 29. 9. Baldassarri, 28. 10. Gardner, 25. 11. Vierge, 25. 12. Navarro, 19. 13. Fernandez, 17. 14. Syahrin, 17. 15. Schrötter, 16. 16. Lüthi, 15.