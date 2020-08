Marcel Schrötter (Kalex): An der Arm-OP lag es nicht

In Brünn wurde Marcel Schrötter durchgereicht und war gegen alle Konkurrenten chancenlos. Immerhin rettete er noch einen Punkte für die Moto2-Gesamtwertung. Der Hauptgrund für die Probleme: die Reifen.

Nicht einmal zwei Wochen ist es es her, dass Marcel Schrötter am Unterarm operiert wurde. Für einen Nicht-Rennfahrer würde dieser Zeitraum wohl nicht genügen, um sich zu regenerieren. Aber der Moto2-Pilot vom Intact GP-Team wollte beim Grand Prix der Tschechischen Republik starten. In der Qualifikation war er trotz P7 nicht ganz zufrieden, obwohl er seinen Teamkollegen Thomas Lüthi deutlich distanzierte.

In das Rennen startete er ebenfalls gut, belegte nach der ersten Runde den fünften Platz. Dann ging es steil und stetig bergab. «Uns war bewusst, dass wir mit den Reifen Probleme kriegen würden. Aber ich habe keine Ahnung, warum es bei uns so extrem war und bei den anderen Fahrern nicht. Ich konnte nicht mit der ersten Gruppe mithalten, aber auch nicht mit den Fahrern weiter hinten.»

Die Folge: Schrötter wurde stetig durchgereicht und kam nur auf Position 15 ins Ziel. Gab es Probleme mit dem operierten Arm? «Ich hatte seit langer Zeit keine Schmerzen im Arm», verneint Schrötter. Es scheint also einzig und allein an den Reifen zu liegen. «Ich war komplett verloren. Sie haben mich innen überholt, andere sind außen vorbei. Ich hatte keine Chance.»

«Mega enttäuscht» sei er, denn das Wochenende sei insgesamt gut verlaufen. «Dass so etwas nach der OP passiert, ist das Schlimmste. Wir reißen uns alle den Arsch auf. Das müssen wir jetzt erst einmal verarbeiten und für Österreich brauchen wir dann eine Idee», sagt Schrötter. In der Gesamtwertung belegt Schrötter nach vier Läufen den 15. Rang mit 16 Punkten.

Ergebnis Moto2-WM Brünn, 9. August

1. Bastianini, Kalex

2. Lowes, Kalex, + 0,423 sec

3. Roberts, Kalex, + 5,948

4. Marini, Kalex, + 8,797

5. Fernandez, Kalex, + 9,392

6. Bezzecchi, Kalex, + 10,306

7. Navarro, Speed Up, + 10,575

8. Martin, Kalex, + 11,366

9. Syahrin, Speed Up, + 12,875

10. Canet, Speed Up, + 14,266

11. Nagashima, Kalex, + 15,378

12. Vierge, Kalex, + 19,,031

13. Gardner, Kalex, + 19,282

14. Bulega, Kalex, + 19,598

15. Schrötter, Kalex, + 19,638



Ferner:

17. Lüthi, Kalex, + 24,406

21. Aegerter, NTS, + 27,004

Moto2-WM-Stand nach 4 von 15 Rennen:

1. Bastianini, 73 Punkte. 2. Marini, 58. 3. Nagashima, 55. 4. Lowes, 46. 5. Canet, 36. 6. Martin, 34. 7. Bezzecchi, 30. 8. Roberts, 29. 9. Baldassarri, 28. 10. Gardner, 25. 11. Vierge, 25. 12. Navarro, 19. 13. Fernandez, 17. 14. Syahrin, 17. 15. Schrötter, 16. 16. Lüthi, 15.