Spielberg FP1: Lowes und Arbolino mit Bestzeiten

Sam Lowes war in der Moto2-Klasse am schnellsten

Tony Arbolino mit guter Frühform in Spielberg

Dank seines gesteigerten Selbstvertrauens hat sich Sam Lowes die erste Bestzeit in der Moto2 gesichert. Schrötter und Lüthi in Spielberg noch mit Problemen. In der Moto3 überzeugte Tony Arbolino.

Während Sam Lowes seinen Aufwärtstrend fortsetzt, erlitt der Führende der Moto2-Gesamtwertung Enea Bastianini einen kleinen Rückschlag zum Auftakt des GP-Wochenendes im österreichischen Spielberg. Der Italiener belegte im ersten Freien Training den 13. Platz.

Lowes, in Tschechien noch Zweiter, und sein Teamkollege vom Marc VDS-Rennstall Augusto Fernandez belegten hingegen die Plätze 1 und 3. Marco Bezzecchi schob sich noch dazwischen.

Eine Menge Gesprächsbedarf gab es nach dem Rennen in Brünn beim IntactGP-Team um den Deutschen Marcel Schrötter und seinen Stallrivalen Thomas Lüthi. Beide waren unzufrieden und Teilhaber Stefan Keckeisen sagte bei «Servus TV»: «Die letzten drei Rennen waren hart, aber hier haben wir zwei neue Chancen. Wir haben gestern Abend lange Gespräche geführt und wir wollen wieder vorne mitfahren, das ist unser Anspruch.» Geklappt hat das noch nicht: Lüthi beendete FP1 auf P14 und Schrötter lag drei Wochen nach seiner Unterarm-OP auf dem 20. Platz und wäre somit noch nicht für Q2 am Samstag qualifiziert.

Dominique Aegerter, der den gesundheitlich weiterhin angeschlagenen Jesko Raffin zum zweiten Mal ersetzt, kam auf Rang 21.

Kurios: Nach Ablauf der Zeit stürzte Bastianinis Teamkollege Lorenzo Dalla Porta bei einer Startübung. Er verlor den Kontakt zum Vorderrad, blieb aber unverletzt.

In der Moto3-Klasse geht der Schlagabtausch zwischen den Herstellern KTM und Honda munter weiter. Im ersten Freien Training hinterließ die japanische Marke einen besseren Eindruck. Ein Trio führt das Feld an. Schnellster Mann in FP1 war Tony Arbolino. Dahinter folgt mit Celestino Vietti der erste Pilot, der auf einer KTM sitzt. Insgesamt steht es unter den Top Ten aber unentschieden: Fünf Honda-Fahrer und fünf KTM-Piloten tummeln sich dort.

Maximilian Kofler startete beim Heimrennen mit Platz 28, fast unmittelbar davor rangieren nach FP1 Barry Baltus und Jason Dupasquier auf den Rängen 25 und 26. Beide starten für das PrüstelGP-Team.

Ergebnis Spielberg, Moto2 FP1, 14. August

1. Lowes, Kalex, 1:29,133 min

2. Bezzecchi, Kalex, + 0,016 sec

3. Fernandez, Kalex, + 0,044

4. Martin, Kalex, + 0,129

5. Navarro, Speed Up, + 0,157

6. Gardner, + 0,230

7. Canet, Speed Up, + 0,281

8. Nagashima, Kalex, + 0,295

9. Baldassarri, Kalex, + 0,316

10. Marini, Kalex, + 0,340



Ferner:

14. Lüthi, Kalex, + 0,535

20. Schrötter, Kalex, + 0,853

21. Aegerter, NTS, + 1,255

Ergebnis Spielberg, Moto3 FP1, 14. August

1. Arbolino, Honda, 1:36,550 min

2. McPhee, Honda, + 0,291 sec

3. Masia, Honda, + 0,366

4. Vietti, KTM, + 0,489

5. Antonelli, Honda, + 0,507

6. Fernandez, KTM, + 0,516

7. Toba, KTM, + 0,517

8. Migno, KTM, + 0,557

9. Arenas, KTM, + 0,579

10. Suzuki, Honda, + 0,710



Ferner:

25. Baltus, KTM, + 1,832

26. Dupasquier, KTM, + 1,846

28. Kofler, KTM, + 2,044