Dominique Aegerter ersetzt Jesko Raffin in Spielberg

Dominique Aegerter vertritt auch in Spielberg Jesko Raffin

Moto2-Pilot Jesko Raffin geht es zwar besser, aber der Gesundheitsverlauf lässt noch keine Rückkehr zu. Deswegen wird der Schweizer auch in Spielberg von seinem Landsmann Dominique Aegerter vertreten.

Dominique Aegerter wird den weiterhin angeschlagenen Jesko Raffin auch bei den beiden Rennen im österreichischen Spielberg vertreten, das bestätigte das NTS RW Racing GP-Team heute in einer Pressemitteilung. Raffin hatte sich vor dem zweiten WM-Lauf der Moto2-Klasse in Jerez abgemeldet, weil sein Kreislauf zusammengebrochen war. In der Folge hatte er sich einigen medizinischen Tests unterzogen.

Team-Manager Jarno Janssen sagt: «Es ist immer noch nicht klar, was genau mit ihm los ist. Es wird besser, aber nach einer Anstrengung ist er immer noch sehr müde. Niemand hat etwas davon, wenn er so fährt. Wir nicht und er schon gar nicht.» Janssen muss dabei auch Psychologe spielen und Raffin einbremsen: «Er will wirklich fahren. Für ihn ist es besonders ärgerlich. Aber er erkennt auch, dass es nicht klug ist und, dass er sich Zeit nehmen sollte, um sich zu erholen.»

Voraussichtlich wird Raffin beim Misano-GP sein Comeback geben. Er erklärte: «Die Lage ist unverändert verwirrend. Die Tests, denen ich mich unterzogen habe, schauen alle gut aus. Es ist nichts zu erkennen. Also hinsichtlich Herz, Lunge und Blutbild wurde nichts abnormal auffälliges gefunden und von dem her sollte ich eigentlich gesund sein. Doch mein Körpergefühl sagt mir, dass irgendetwas nicht stimmt.»

Bis dahin wird MotoE-Weltcup-Leader Dominique Aegerter auf der NTS-Maschine sitzen. «Dominique bringt Erfahrung mit, damit sind wir zufrieden. Er kann uns eine Menge Input geben, von der auch sein Teamkollege Bo Bendsneyder profitieren kann», meint Janssen. Aegerter hatte zuletzt bei seinem Comeback in Brünn den 21. Platz belegt.

Moto2-WM-Stand nach 4 von 15 Rennen:

1. Bastianini, 73 Punkte. 2. Marini, 58. 3. Nagashima, 55. 4. Lowes, 46. 5. Canet, 36. 6. Martin, 34. 7. Bezzecchi, 30. 8. Roberts, 29. 9. Baldassarri, 28. 10. Gardner, 25. 11. Vierge, 25. 12. Navarro, 19. 13. Fernandez, 17. 14. Syahrin, 17. 15. Schrötter, 16. 16. Lüthi, 15.