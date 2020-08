Luca Marini (4.): «Ich wollte nichts riskieren»

Auch wenn beide Kalex-Piloten aus dem Sky Racing Team VR46 in Brünn in den Top-6 landeten, waren sie am Ende nicht ganz zufrieden: Für Österreich haben sich Luca Marini und Marco Bezzecchi mehr vorgenommen.

Mit dem vierten Platz im Brünn-GP schob sich Luca Marini auf den zweiten Rang der WM-Tabelle nach vorne, der Rückstand auf den neuen Leader und nun zweifachen Saisonsieger Enea Bastianini beträgt allerdings 15 Punkte. Der magere zehnte Platz im Qualifying nahm dem Halbbruder von Valentino Rossi am Sonntag die Chance auf einen Podestplatz.

«Ich bin gut gestartet und kam nahe ans Podium, aber vom zehnten Startplatz aus war es nicht einfach, sich nach vorne zu arbeiten», fasste der 23-jährige Italiener zusammen. «Ich hatte einen schnelleren Rhythmus erwartet, aber trotzdem hatte ich in den letzten Runden Mühe damit, mit dem Reifen hauszuhalten. Ich habe versucht, an Roberts ranzukommen, aber ich war am Limit und wollte nichts riskieren.»

Im Hinblick auf den Moto2-Titelkampf und die anstehende Doppelveranstaltung auf dem Red Bull Ring von Spielberg gibt Marini daher vor: «Das Ziel für Österreich ist, sich auf das Qualifying zu konzentrieren.»

Marco Bezzecchi war zwar als Fünfter von der zweiten Startreihe aus ins Rennen gegangen, am Ende hatte der 21-Jährige aber doch etwas mehr Mühe als sein Teamkollege aus dem Sky Racing Team VR46. Nach Platz 6 gestand er: «Es war ein sehr hartes Rennen. Ich hatte den Reifenverschleiß nicht so erwartet: Ich bin am Start gut weggekommen, aber ich habe versucht, ruhig zu bleiben, um den Verschleiß in Grenzen zu halten – aber der Reifen hat trotzdem angefangen nachzulassen», seufzte er.

«Ich schob mich bis auf den vierten Platz nach vorne, die Top-3 waren außer Reichweite. Ich hatte dann aber Mühe mit dem Vorderreifen und Luca hat mich gemeinsam mit Fernandez eingeholt. Wir haben gekämpft, aber ich bin dicht hinter ihnen ins Ziel gekommen», schilderte «Bezz». Auch er hat sich für die Grand Prix in Österreich eine Steigerung vorgenommen: «Das Ziel ist, in Österreich wieder so schnell wie in Jerez zu sein.»



Denn in Andalusien standen die Sky-VR46-Teamkollegen vor etwas mehr als zwei Wochen noch gemeinsam auf dem Podest.

Ergebnis Moto2-WM Brünn, 9. August

1. Bastianini, Kalex

2. Lowes, Kalex, + 0,423 sec

3. Roberts, Kalex, + 5,948

4. Marini, Kalex, + 8,797

5. Fernandez, Kalex, + 9,392

6. Bezzecchi, Kalex, + 10,306

7. Navarro, Speed Up, + 10,575

8. Martin, Kalex, + 11,366

9. Syahrin, Speed Up, + 12,875

10. Canet, Speed Up, + 14,266

11. Nagashima, Kalex, + 15,378

12. Vierge, Kalex, + 19,031

13. Gardner, Kalex, + 19,282

14. Bulega, Kalex, + 19,598

15. Schrötter, Kalex, + 19,638



Ferner:

17. Lüthi, Kalex, + 24,406

21. Aegerter, NTS, + 27,004

Moto2-WM-Stand nach 4 von 15 Rennen:

1. Bastianini, 73 Punkte. 2. Marini, 58. 3. Nagashima, 55. 4. Lowes, 46. 5. Canet, 36. 6. Martin, 34. 7. Bezzecchi, 30. 8. Roberts, 29. 9. Baldassarri, 28. 10. Gardner, 25. 11. Vierge, 25. 12. Navarro, 19. 13. Fernandez, 17. 14. Syahrin, 17. 15. Schrötter, 16. 16. Lüthi, 15.