Spielberg: P1 für Lowes, Schrötter und Lüthi bangen

Sam Lowes ist nach dem ersten Tag in Österreich das Maß aller Dinge. Marcel Schrötter meldete sich in bin FP2 mit P8 zurück. Er und sein Teamkollege Thomas Lüthi müssen in der kombinierten Zeitenliste um Q2 aber zittern.

Das zweite Freie Training begann schleppend. Zu Beginn schwenkten die Streckenposten noch Flaggen, um auf die teilweise feuchten Verhältnisse auf der Strecke hinzuweisen. Das änderte sich im Verlauf der Session. Runde für Runde steigerten sich die Fahrer bei abtrocknendem Asphalt, zur Bestzeit von Sam Lowes auf FP1 fehlten aber lange Zeit 1,3 sec. In die Nähe kam dann in der Schlussviertelstunde WM-Leader Enea Bastianini. Er fuhr eine 1:29,593 min. Diese Zeit wurde später noch von Jorge Martin um 0,188 sec unterboten. In der Schlussphase purzelten die Zeiten dann aber so sehr, dass sogar die beste Zeit vom Morgen pulverisiert wurde. Wieder war es Sam Lowes, der die Konkurrenz in die Schranken wies und somit als Tagesschnellster den Freitag beendete. Nur er und Jorge Martin blieben unter 1:29-min.

Nachdem Marcel Schrötter in der ersten Einheit noch Probleme hatte, veränderte das Team einiges am Motorrad. Das zeigte zunächst Wirkung. Er lag zeitweise auf dem dritten Platz. Vor ihm rangierten nach 17 Minuten Jorge Martin und Marco Bezzecchi.

Nach der Hälfte der Einheit wagte sich dann auch Schrötters Intact GP-Teamkollege Thomas Lüthi auf eine schnelle Runde. Mit seinem ersten Versuch schob er sich auf den vierten Platz. In der kombinierten Zeitenliste kamen sie zwar nicht über die Ränge 17 und 18 hinaus, trotzdem war Schrötter zufrieden: «Es war viel besser. Schade, dass es nicht für Q2 gereicht hat. Aber vielleiucht haben wir Samstavormittag noch ein trockenes FP3.» Auch WM-Leader Enea Bastianini muss um die direkte Teilnahme am Q2 nach dem Freitag bangen (P16).

In der Moto3-Serie konnten sich mit Ayumu Sasaki, Riccardo Rossi, Khairul Idham Pawi und Davide Pizzoli lediglich vier Fahrer in FP2 verbessern. Barry Baltus (P29), Jason Dupasquier (P30) und Maximilian Kofler (P31) bildeten das Schlusstrio im zweiten Freien Training.

In den Schlussminuten schlug das Wetter um: In Kurve 2 war es richtig nass. Davon wurden alle Fahrer überrascht und verpassten den Bremspunkt. Stürze gab es aber nicht.

Kombinierte Zeitenliste nach FP2, Spielberg, Moto2

1. Lowes, Kalex, 1:28,985 min

2. Martin, Kalex, + 0,010 sec

3. Bezzecchi, Kalex, + 0,164

4. Fernandez, Kalex, + 0,192

5. Dixon, Kalex, + 0,222

6. Navarro, Speed-up, + 0,305

7. Gardner, Kalex, + 0,378

8. Canet, Speed-up, + 0,429

9. Nagashima, Kalex, + 0,443

10. Roberts, Kalex, + 0,451

11. Baldassarri, kalex, + 0,464

12. Marini, Kalex, + 0,488

13. Vierge, Kalex, + 0,525

14. Manzi, MV Agusta, + 0,533

15. Chantra, Kalex, + 0,544

Ferner:

17. Schrötter, + 0,593

18. Lüthi, + 0,683

22. Aegerter, + 1,333

Kombinierte Zeitenliste nach FP2, Spielberg, Moto3

1. Arbolino, Honda, 1:36,550 min

2. McPhee, Honda, + 0,291 sec

3. Masia, Honda, + 0,366

4. Vietti, KTM, + 0,489

5. Antonelli, Honda, + 0,507

6. Fernandez, KTM, + 0,516

7. Toba, KTM, + 0,517

8. Rodrigo, Honda, + 0,529

9. Migno, KTM, + 0,557

10. Arenas, KTM, + 0,579



Ferner:

26. Baltus, KTM, + 1,832

27. Dupasquier, KTM, + 1,846

29. Kofler, KTM, 2,044