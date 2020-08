Marcel Schrötter (Kalex/3.): «Hatte mir mehr erhofft»

Marcel Schrötter auf dem podium in Spielberg

Liqui Moly Intact GP-Fahrer Marcel Schrötter sicherte sich im Moto2-Rennen am Sonntag in Spielberg seinen ersten Podestplatz in dieser Saison. Der Kalex-Pilot fuhr im verkürzten Rennen auf Platz 3.

Marcel Schrötter fuhr am Samstag in Spielberg erstmals seit dem GP von Deutschland im letzten Jahr in die erste Startreihe der Moto2-Klasse. Vom dritten Startplatz begann der Bayer stark und fuhr auf dem zweiten Platz, als der schwere Sturz von WM-Leader Enea Bastianini mit drei weiteren Fahrern für einen Rennabbruch auf dem Red Bull Ring sorgte. Glücklicherweise gab es keine schweren Verletzungen bei den Beteiligten.

Beim Neustart in das Rennen über nur noch 13 Runden erwischte Schrötter erneut eine gute Anfangsphase und setzte sich auf Rang 4 feste. Nach dem Sturz von Pole-Setter Remy Gardner, musste der 27-Jährige den dritten Platz nur noch heimfahren. Am Ende holte er den ersten Podestplatz für das gebeutelte Intact GP-Team und seinen ersten Platz auf dem Podium seit Mitte des letzten Jahres. Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) gewann das Rennen.

«Wir hatten wirklich schwierige Wochen, obwohl wir seit Saisonbeginn nicht weit vom Speed der Spitze entfernt waren», berichtete Schrötter nach dem Rennen in Spielberg. «Es war leider immer etwas: Ein Sturz, anschließend habe ich das Vertrauen verloren, dann hatten wir mit den Reifen zu kämpfen. Dennoch waren die Zeiten niemals schlecht. Beide Fahrer und das ganze Team hatten eine schwere Zeit.»

«An diesem Wochenende konnte man sich kaum einen Fehler leisten, weil die Zeiten so eng beieinander waren. Wir mussten alles rausholen, hatten in Spielberg ein solides Wochenende, konnten uns ständig verbessern und wir konnten ein gutes Rennen zeigen», freute sich der WM-Elfte. «Auf dem Podium zu landen, war wichtig, um dem Team etwas zurückzugeben, aber auch für mich persönlich war es wichtig. Die letzten Wochen waren für alle im Team anstrengend und wir hatten viel Arbeit, dafür war es eine schöne Belohnung. Das Rennen war schwierig und ich hatte gehofft, dass wir mehr herausholen können.»

Ergebnis Moto2, Spielberg, 16. August:

1. Martin, Kalex

2. Marini, Kalex, + 2,195 sec

3. Schrötter, Kalex, + 4,782

4. Lowes, Kalex, + 7,249

5. Vierge, Kalex, + 7,325

6. Bezzecchi, Kalex, + 7,771

7. Lüthi, Kalex, + 9,405

8. Fernandez, Kalex, + 9,598

9. Canet, Speed-up, + 10,023

10. Roberts, Kalex, + 10,890

11. Baldassarri, Kalex, + 11,170

12. Aegerter, NTS, + 11,803

13. Chantra, Kalex, + 13,002

14. Dixon, Kalex, + 13,385

15. Garzo, Kalex, + 15,865

Moto2-WM-Stand nach 5 von 15 Rennen:

1. Marini, 78 Punkte. 2. Bastianini, 73. 3. Martin, 59. 4. Lowes, 59. 5. Nagashima, 55. 6. Canet, 43. 7. Bezzecchi, 40. 8. Vierge, 36. 9. Roberts, 35. 10. Baldassarri, 33. 11. Schrötter, 32. 12. Gardner, 25. 13. Fernandez, 25. 14. Lüthi, 24. 15. Navarro, 19. Ferner: 21. Aegerter, 4.